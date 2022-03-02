02 марта 2022

Санкции Евросоюза срывают мегапроект пермского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова Вадима в с. Мальцево. Шадринск, баскетбольный мяч
Евробаскета-2025 в Перми не будет Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Идея пермских властей о проведении в городе игр чемпионата Европы 2025 года по баскетболу споткнулась о международную реакцию на события на Украине. Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение российской заявки на организацию соревнований.

«Приостановить выдвижение кандидатуры России на Евробаскет-2025», — говорится в решении FIBA, опубликованном на сайте организации. Меры приняты «в связи с недавними событиями на Украине» «для защиты честности соревнований и безопасности всех участников, а также для обеспечения справедливости для украинских игроков, команд, клубов и официальных лиц».

Кроме этого, руководство FIBA постановило не допускать участия российских команд в клубных европейских соревнованиях до особого распоряжения, а также запретить участие в них российским чиновникам, судьям и наблюдателям. Ранее FIBA приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы-2025 среди мужских команд. Международная комиссия высоко оценила уровень готовности города к проведению соревнований, отмечали краевые власти. С делегатами лично встречался губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который сам играет в баскетбол.

URA.RU рассказывало также, что пермский баскетбольный клуб «Парма» покинул главный тренер — литовец Казис Максвитис. Вслед за ним выступать за клуб перестали несколько иностранных игроков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Идея пермских властей о проведении в городе игр чемпионата Европы 2025 года по баскетболу споткнулась о международную реакцию на события на Украине. Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение российской заявки на организацию соревнований. «Приостановить выдвижение кандидатуры России на Евробаскет-2025», — говорится в решении FIBA, опубликованном на сайте организации. Меры приняты «в связи с недавними событиями на Украине» «для защиты честности соревнований и безопасности всех участников, а также для обеспечения справедливости для украинских игроков, команд, клубов и официальных лиц». Кроме этого, руководство FIBA постановило не допускать участия российских команд в клубных европейских соревнованиях до особого распоряжения, а также запретить участие в них российским чиновникам, судьям и наблюдателям. Ранее FIBA приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы-2025 среди мужских команд. Международная комиссия высоко оценила уровень готовности города к проведению соревнований, отмечали краевые власти. С делегатами лично встречался губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который сам играет в баскетбол. URA.RU рассказывало также, что пермский баскетбольный клуб «Парма» покинул главный тренер — литовец Казис Максвитис. Вслед за ним выступать за клуб перестали несколько иностранных игроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...