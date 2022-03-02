Санкции Евросоюза срывают мегапроект пермского губернатора

Евробаскета-2025 в Перми не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Идея пермских властей о проведении в городе игр чемпионата Европы 2025 года по баскетболу споткнулась о международную реакцию на события на Украине. Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) приостановил рассмотрение российской заявки на организацию соревнований.

«Приостановить выдвижение кандидатуры России на Евробаскет-2025», — говорится в решении FIBA, опубликованном на сайте организации. Меры приняты «в связи с недавними событиями на Украине» «для защиты честности соревнований и безопасности всех участников, а также для обеспечения справедливости для украинских игроков, команд, клубов и официальных лиц».

Кроме этого, руководство FIBA постановило не допускать участия российских команд в клубных европейских соревнованиях до особого распоряжения, а также запретить участие в них российским чиновникам, судьям и наблюдателям. Ранее FIBA приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы-2025 среди мужских команд. Международная комиссия высоко оценила уровень готовности города к проведению соревнований, отмечали краевые власти. С делегатами лично встречался губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, который сам играет в баскетбол.

URA.RU рассказывало также, что пермский баскетбольный клуб «Парма» покинул главный тренер — литовец Казис Максвитис. Вслед за ним выступать за клуб перестали несколько иностранных игроков.

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