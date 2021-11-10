В Европе приняли заявку Перми на проведение ЧЕ-2025 по баскетболу

ФИБА решит, сможет ли Пермь провести у себя спортивное соревнование европейского уровня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Международная федерация баскетбола (ФИБА, штаб-квартира находится в Женеве) приняла заявку Перми на проведение чемпионата Европы по баскетболу-2025 среди мужских команд. Об этом на заседании правительства Пермского края рассказала министр физкультуры и спорта края Татьяна Чеснокова. Прямая трансляция заседания велась на канале правительства в YouTube.

«Нами уже сегодня подана заявка [на проведение чемпионата Европы] в ФИБА. Получено подтверждение того, что заявка Пермского края принята. В конце ноября ФИБА приступит к оценке заявок стран-претендентов», — сказала Чеснокова. В свою очередь, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что какое бы решение ни приняла ФИБА, власти не откажутся от планов по строительству грандиозной спортивной арены в Перми. Ее планируется разместить в Дзержинском районе города.

«Мы планируем создание [спортивной] инфраструктуры, прежде всего, базовых спортивных центров по проведению мероприятий, таких как арена на 10,5 тысяч мест. Проектирование находится в завершающей стадии. Я рассчитываю, что у нас получится выйти на стройку в следующем году, где-то во втором квартале», — отметил глава региона. По словам Махонина, строительство арены предусмотрено проектом «Пермь — баскетбольная столица Европы», одного из шести прорывных региональных проектов, презентованных ранее вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.