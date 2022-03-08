08 марта 2022
05 марта 2022
04 марта 2022

Власти ЯНАО увеличат зарплаты в окружном центре занятости

© Служба новостей «URA.RU»
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Оклад директора центра занятости ЯНАО вырастет до 46 тысяч рублей Фото:

Власти ЯНАО увеличат размер окладов для работников центра занятости населения. Как сообщается в опубликованном документе на официальном сайте окружного правительства, индексация производится из-за увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства автономного округа „О внесении изменения в приложение № 5 к Положению об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа“. Изменены размеры должностных окладов работников учреждения, относящихся к профессиональным квалификационным группам должностей служащих, профессий рабочих — увеличены на 1,01 процента в связи с увеличением МРОТ», — говорится в коммерции к опубликованному документу.

После подписания постановления губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, размер оклада будет увеличен у аналитика, бухгалтера и программиста первого квалификационного уровня до 18 тысяч рублей, а самый высокий оклад из числа общеотраслевых работников в 32 тысячи рублей получит начальник отдела. Размер выплат для заместителя директора центра занятости населения будет увеличен с 38 тысяч до 41 тысячи рублей. Помимо этого, оклад будет увеличен у всех сотрудников учреждения, в том числе и у водителя до 14,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили размер окладов для общеотраслевых сотрудников госучреждений подведомственных окружному департаменту спорта. У большинства общеотраслевых профессионалов оклад был увеличен на 200 рублей.

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Власти ЯНАО увеличат размер окладов для работников центра занятости населения. Как сообщается в опубликованном документе на официальном сайте окружного правительства, индексация производится из-за увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ). «Проект разработан в соответствии с постановлением Правительства автономного округа „О внесении изменения в приложение № 5 к Положению об установлении систем оплаты труда работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа“. Изменены размеры должностных окладов работников учреждения, относящихся к профессиональным квалификационным группам должностей служащих, профессий рабочих — увеличены на 1,01 процента в связи с увеличением МРОТ», — говорится в коммерции к опубликованному документу. После подписания постановления губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, размер оклада будет увеличен у аналитика, бухгалтера и программиста первого квалификационного уровня до 18 тысяч рублей, а самый высокий оклад из числа общеотраслевых работников в 32 тысячи рублей получит начальник отдела. Размер выплат для заместителя директора центра занятости населения будет увеличен с 38 тысяч до 41 тысячи рублей. Помимо этого, оклад будет увеличен у всех сотрудников учреждения, в том числе и у водителя до 14,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО увеличили размер окладов для общеотраслевых сотрудников госучреждений подведомственных окружному департаменту спорта. У большинства общеотраслевых профессионалов оклад был увеличен на 200 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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