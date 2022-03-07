07 марта 2022
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Тюменских студентов научат отличать настоящие новости от фейковых

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты крупнейших тюменских вузов научатся отличать фейковые новости и оказывать помощь беженцам Фото:
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Беженцы с Украины

Студентов государственного аграрного университета Северного Зауралья и Тюменского индустриального университета научат отличать фейковые новости. Об этом URA.RU сообщили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области. Там уточнили, что также участники специальных интерактивов попробуют собрать правильную корзину гуманитарной помощи беженцам.

«В университетах Тюмени в интерактивном формате студенты смогут проверить свои навыки распознавания фейковых новостей. Участники попытаются определить, какие заголовки из представленных на карточках являются правдой, а какие — ложью. Все те, кто примут участие в интерактиве, получат буклеты со списком официальных СМИ, которые распространяют достоверные новости», — пояснили агентству в Медиацентре.

Также тюменские студенты попробуют собрать корзину предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи беженцам. Для этого они должны будут разделить вещи и продукты питания на две категории: те, которые помогут вынужденным переселенцам и те, от которых не будет пользы.

«В нынешней ситуации студентов окружает много разрозненной информации не только по учебе, но и в целом. Поэтому сейчас важно развивать в себе дополнительный навык: отличать правдивые новости и не воспринимать все за чистую монету. Знаю, что многие студенты уже ответственно относятся к поиску информации, и уверена, что эта акция позволит увеличить число таких ребят», — сообщает Медиацентр со ссылкой на слова руководителя Студенческого центра Тюменской области Екатерины Козеевой.

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Студентов государственного аграрного университета Северного Зауралья и Тюменского индустриального университета научат отличать фейковые новости. Об этом URA.RU сообщили в Медиацентре молодежной политики Тюменской области. Там уточнили, что также участники специальных интерактивов попробуют собрать правильную корзину гуманитарной помощи беженцам. «В университетах Тюмени в интерактивном формате студенты смогут проверить свои навыки распознавания фейковых новостей. Участники попытаются определить, какие заголовки из представленных на карточках являются правдой, а какие — ложью. Все те, кто примут участие в интерактиве, получат буклеты со списком официальных СМИ, которые распространяют достоверные новости», — пояснили агентству в Медиацентре. Также тюменские студенты попробуют собрать корзину предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи беженцам. Для этого они должны будут разделить вещи и продукты питания на две категории: те, которые помогут вынужденным переселенцам и те, от которых не будет пользы. «В нынешней ситуации студентов окружает много разрозненной информации не только по учебе, но и в целом. Поэтому сейчас важно развивать в себе дополнительный навык: отличать правдивые новости и не воспринимать все за чистую монету. Знаю, что многие студенты уже ответственно относятся к поиску информации, и уверена, что эта акция позволит увеличить число таких ребят», — сообщает Медиацентр со ссылкой на слова руководителя Студенческого центра Тюменской области Екатерины Козеевой.
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