Школьники из ХМАО поборются за баллы к ЕГЭ в Петербурге

Девять югорских старшеклассников победили в региональном отборе всероссийского турнира «Умножая таланты», который организует «Газпром нефть». В апреле они отправятся на финальный этап в Санкт-Петербург, сообщили URA.RU организаторы.
«Подведены итоги регионального этапа турнира „Умножая таланты“ для учеников 8–11 классов. В финале, который пройдет в апреле в Санкт-Петербурге, примут участие девять старшеклассников из Ханты-Мансийского автономного округа», — рассказали агентству URA.RU в пресс-службе нефтяной компании.
Всего в турнире участвовало более 3000 человек из разных регионов страны, в том числе 83 школьника из Югры. Они защищали собственные инновационные проекты для нефтяной отрасли: от анализа сейсмики до работы с дронами и компьютерным зрением.
«В очередной раз мы увидели, как много талантливых ребят в регионе. Финалистам желаю привезти домой победу!», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев.
Организаторы рассказали, что турнир «Умножая таланты» помогает находить талантливых ребят, в том числе из маленьких городов. Школьники решают практические задачи, учатся работать в команде, знакомятся со специальностями в отрасли и выбирают свою будущую профессию. Победители получат бонусные баллы к ЕГЭ при поступлении в крупнейшие вузы, такие как СПбГУ, ВШЭ, ИТМО.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Руслан Кухарук и председатель правления ПАО «Газпром Нефть» Александр Дюков подписали соглашение о сотрудничестве на 2025-2029 годы. Оно подразумевает реализацию ряда инфраструктурных и культурных проектов.
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