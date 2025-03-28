Le Monde: Зеленский открыто выразил разочарование саммитом в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский был разочарован итогами саммита в Париже, устроенного союзниками Киева по вопросу участия европейских войск в конфликте с РФ. Партнеры и союзники разошлись во мнениях по поводу отправки воинских контингентов на Украину. Об этом пишет Le Monde.
«Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что план отправки солдат на Украину „не был поддержан единогласно“. Зеленский не скрывал своего разочарования по поводу завершения переговоров», — говорится в публикации по итогам саммита, которую приводит издание.
Газета отмечает, что на Украине так и не удалось добиться режима прекращения огня. В целом встреча показала, что есть «много вопросов», но «мало ответов».
Ранее Макрон рассказал, что Франция и Великобритания отправят свои войска на Украину. Он отметил, что размещение европейского контингента станет гарантией безопасности для Киева, и будет действовать как инструмент сдерживания после заключения мирного соглашения.
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