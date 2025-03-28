Финал конкурса пройдет в Китае
Жительница Тюмени Эльвира Соколова представит Сибирь на конкурсе красоты Mrs. Globe 2025. Информация об этом опубликована в соцсетях организаторов. Женщина имеет четырех детей.
«В этом году честь представлять Сибирь на престижном международном конкурсе Mrs. Globe 2025 („Миссис Земной Шар 2025“) в титуле Mrs. Siberia Globe 2025 выпала Эльвире Соколовой», — такое сообщенеи появилось в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте». В своем время женщина завоевала титул «Миссис Тюмень 2020».
Конкурс Mrs. Globe 2025 состоится в Китае. Финал пройдет с 4 по 13 апреля.
Женщина является матерью четверых детей
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