Пробка скопилась у ТЦ «Галерея Вояж»
В Тюмени на улице Мориса Тореза из-за неработающих светофоров образовался транспортный коллапс. Данные об этом появились на сервисе 2ГИС.
«Стрела. Не работает светофор», — такое сообщение оставили тюменцы на сервисе 2ГИС.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на месте уже работает наряд ДПС и ремонтная бригада, движение регулируется вручную. Произошло аварийное отключение светофоров.
на Стреле отключились светофоры
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