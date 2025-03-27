27 марта 2025

В центре Тюмени образовался транспортный коллапс. Видео

В центре Тюмени из-за неработающих светофоров образовалась пробка
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Пробка скопилась у ТЦ «Галерея Вояж»
Пробка скопилась у ТЦ «Галерея Вояж» Фото:

В Тюмени на улице Мориса Тореза из-за неработающих светофоров образовался транспортный коллапс. Данные об этом появились на сервисе 2ГИС.

«Стрела. Не работает светофор», — такое сообщение оставили тюменцы на сервисе 2ГИС.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на месте уже работает наряд ДПС и ремонтная бригада, движение регулируется вручную. Произошло аварийное отключение светофоров. 

на Стреле отключились светофоры
на Стреле отключились светофоры
Фото:

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В Тюмени на улице Мориса Тореза из-за неработающих светофоров образовался транспортный коллапс. Данные об этом появились на сервисе 2ГИС. «Стрела. Не работает светофор», — такое сообщение оставили тюменцы на сервисе 2ГИС. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что на месте уже работает наряд ДПС и ремонтная бригада, движение регулируется вручную. Произошло аварийное отключение светофоров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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