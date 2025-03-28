The Times: Зеленский откажется от помощи США и продолжит воевать с Россией

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В окружении Зеленского недовольны сделкой по редкоземам
В окружении Зеленского недовольны сделкой по редкоземам Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский готов продолжать конфликт против России без поддержки США, поскольку ему не понравилась сделка по передаче редкоземельных ресурсов. Об этом заявил представитель украинского истеблишмента в беседе с британской прессой.

«Cделка [по редкоземельным ресурсам] отвратительна. Президент Зеленский будет продолжать борьбу без США», — пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Украины возместить затраты Вашингтона на украинскую армию. Глава Белого дома предложил компенсировать затраты в виде украинских редкоземельных ресурсов. Зеленский согласился на сделку, но она до сих пор не была подписана. Некоторые украинские чиновники заявили The Times, что лидер Украины все-таки откажется от соглашения. 

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Президент Украины Владимир Зеленский готов продолжать конфликт против России без поддержки США, поскольку ему не понравилась сделка по передаче редкоземельных ресурсов. Об этом заявил представитель украинского истеблишмента в беседе с британской прессой. «Cделка [по редкоземельным ресурсам] отвратительна. Президент Зеленский будет продолжать борьбу без США», — пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от Украины возместить затраты Вашингтона на украинскую армию. Глава Белого дома предложил компенсировать затраты в виде украинских редкоземельных ресурсов. Зеленский согласился на сделку, но она до сих пор не была подписана. Некоторые украинские чиновники заявили The Times, что лидер Украины все-таки откажется от соглашения. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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