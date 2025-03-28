В Тюмени на полдня отключат телевидение и радио

В Тюмени 21 апреля пройдет телевизионная профилактика
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Телевидение отключат в Тюмени ночью 21 апреля
Телевидение отключат в Тюмени ночью 21 апреля Фото:

В Тюмени 21 апреля пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио.

«Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала. В Тюмени 21 апреля сигнал будет отсутствовать с 03:00 до 12:00», — рассказали в филиале РТРС.

Там отметили, что регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.

Ранее агентство писало о том, что без телевидения временно окажутся жители тюменских районов. Профилактика там начнется с 31 марта по 6 апреля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 21 апреля пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио. «Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала. В Тюмени 21 апреля сигнал будет отсутствовать с 03:00 до 12:00», — рассказали в филиале РТРС. Там отметили, что регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования. Ранее агентство писало о том, что без телевидения временно окажутся жители тюменских районов. Профилактика там начнется с 31 марта по 6 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...