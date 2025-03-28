В Тюмени на полдня отключат телевидение и радио

В Тюмени 21 апреля пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио.
«Филиал РТРС „Урало-Сибирский региональный центр“ проведет технические мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигнала. В Тюмени 21 апреля сигнал будет отсутствовать с 03:00 до 12:00», — рассказали в филиале РТРС.
Там отметили, что регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионному оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусмотрена на всех передающих станциях и включает проверку систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидерных устройств, прочистку оборудования.
Ранее агентство писало о том, что без телевидения временно окажутся жители тюменских районов. Профилактика там начнется с 31 марта по 6 апреля.
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