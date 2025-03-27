27 марта 2025

Тюменцев оставят без бесплатного ТВ

В Тюменской области с 31 марта по 6 апреля пройдет телевизионная профилактика
© Служба новостей «URA.RU»
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Вещание пропадет в тюменских селах
Вещание пропадет в тюменских селах Фото:

Из-за телевизионной профилактики с 31 марта по 6 апреля в некоторых районах Тюменской области временно прервут вещание бесплатных цифровых каналов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио.

«31 марта — 6 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Тюменской области», — рассказали в филиале РТРС.

Работы будут вестись 1 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Армизонское и Аромашево. В Ульяновке отключение сигнала будет дважды: 1 апреля с 11:00 до 11:30 и 3 апреля с 14:00 до 18:00.

Как пояснили в компании, работы проведут для обслуживания оборудования, чтобы в дальнейшем избежать сбоев в вещании. С телеканалами остановки трансляций также согласованы.

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Из-за телевизионной профилактики с 31 марта по 6 апреля в некоторых районах Тюменской области временно прервут вещание бесплатных цифровых каналов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио. «31 марта — 6 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Тюменской области», — рассказали в филиале РТРС. Работы будут вестись 1 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Армизонское и Аромашево. В Ульяновке отключение сигнала будет дважды: 1 апреля с 11:00 до 11:30 и 3 апреля с 14:00 до 18:00. Как пояснили в компании, работы проведут для обслуживания оборудования, чтобы в дальнейшем избежать сбоев в вещании. С телеканалами остановки трансляций также согласованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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