Тюменцев оставят без бесплатного ТВ

Из-за телевизионной профилактики с 31 марта по 6 апреля в некоторых районах Тюменской области временно прервут вещание бесплатных цифровых каналов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Урало-Сибирского филиала компании РТРС. Перебои ожидаются и в работе радио.
«31 марта — 6 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах Тюменской области», — рассказали в филиале РТРС.
Работы будут вестись 1 апреля с 11:00 до 17:00 в селе Армизонское и Аромашево. В Ульяновке отключение сигнала будет дважды: 1 апреля с 11:00 до 11:30 и 3 апреля с 14:00 до 18:00.
Как пояснили в компании, работы проведут для обслуживания оборудования, чтобы в дальнейшем избежать сбоев в вещании. С телеканалами остановки трансляций также согласованы.
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