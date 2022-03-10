10 марта 2022
09 марта 2022

Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы после решения Росавиации

© Служба новостей «URA.RU»
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Вылететь в Краснодарский край из ЯНАО можно, воспользовавшись аэропортом Сочи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение Росавиации о продлении временного закрытия полетов на юг России еще на неделю стало причиной отмены рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО в Краснодар. Об этом представители перевозчика сообщили 11 марта в официальном telegram-канале компании.

«Рейсы, выполняемые авиакомпанией „Ямал“ с 14 по 20 марта в аэропорт Краснодара, отменяются», — говорится в сообщении перевозчика. Пассажирам, уже имеющим билеты на указанные даты, предложили оформить возврат или обмен.

Кроме того, в компании уточнили, что желающие вылететь в Краснодарский край из ЯНАО, могут воспользоваться альтернативными рейсами в Сочи. По воскресеньям «Ямал» выполняет рейсы по маршруту Салехард — Сочи — Салехард, по субботам — Новый Уренгой — Сочи и обратно.

Ранее сообщалось, что после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом на юге России было закрыто 12 аэропортов.

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Решение Росавиации о продлении временного закрытия полетов на юг России еще на неделю стало причиной отмены рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО в Краснодар. Об этом представители перевозчика сообщили 11 марта в официальном telegram-канале компании. «Рейсы, выполняемые авиакомпанией „Ямал“ с 14 по 20 марта в аэропорт Краснодара, отменяются», — говорится в сообщении перевозчика. Пассажирам, уже имеющим билеты на указанные даты, предложили оформить возврат или обмен. Кроме того, в компании уточнили, что желающие вылететь в Краснодарский край из ЯНАО, могут воспользоваться альтернативными рейсами в Сочи. По воскресеньям «Ямал» выполняет рейсы по маршруту Салехард — Сочи — Салехард, по субботам — Новый Уренгой — Сочи и обратно. Ранее сообщалось, что после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом на юге России было закрыто 12 аэропортов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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