Авиакомпания «Ямал» отменила рейсы после решения Росавиации

Вылететь в Краснодарский край из ЯНАО можно, воспользовавшись аэропортом Сочи Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Решение Росавиации о продлении временного закрытия полетов на юг России еще на неделю стало причиной отмены рейсов авиакомпании «Ямал» из ЯНАО в Краснодар. Об этом представители перевозчика сообщили 11 марта в официальном telegram-канале компании.

«Рейсы, выполняемые авиакомпанией „Ямал“ с 14 по 20 марта в аэропорт Краснодара, отменяются», — говорится в сообщении перевозчика. Пассажирам, уже имеющим билеты на указанные даты, предложили оформить возврат или обмен.

Кроме того, в компании уточнили, что желающие вылететь в Краснодарский край из ЯНАО, могут воспользоваться альтернативными рейсами в Сочи. По воскресеньям «Ямал» выполняет рейсы по маршруту Салехард — Сочи — Салехард, по субботам — Новый Уренгой — Сочи и обратно.

Ранее сообщалось, что после эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик, президент России Владимир Путин принял решение о проведении на территории Украины спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию страны. В связи с ее началом на юге России было закрыто 12 аэропортов.