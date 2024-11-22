Пермский суд заставил «Почту России» заплатить за задержку письма в колонию ЯНАО

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Работа почтового отделения. Сургут, почта, корреспонденция, письма, конверты, печать
«Почта России» выплатит заключенному из ЯНАО 1500 рублей Фото:

Заключенному из колонии «Полярная сова» в ЯНАО долго шло письмо от прокурора, поэтому он подал в суд на «Почту России». Компанию обязали выплатить ему деньги. Копия решения Ленинского районного суда Перми имеется в распоряжении URA.RU.

«Письмо содержало сведения о рассмотрении жалобы заключенного. Несвоевременная пересылка повлияла на его эмоциональное состояние, причинив моральный вред», — говорится в документах суда.

Моральный вред мужчина оценил в 17 тысяч рублей. По решению суда «Почту России» обязали выплатить заключенному 1500 рублей и оплатить госпошлину.

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Заключенному из колонии «Полярная сова» в ЯНАО долго шло письмо от прокурора, поэтому он подал в суд на «Почту России». Компанию обязали выплатить ему деньги. Копия решения Ленинского районного суда Перми имеется в распоряжении URA.RU. «Письмо содержало сведения о рассмотрении жалобы заключенного. Несвоевременная пересылка повлияла на его эмоциональное состояние, причинив моральный вред», — говорится в документах суда. Моральный вред мужчина оценил в 17 тысяч рублей. По решению суда «Почту России» обязали выплатить заключенному 1500 рублей и оплатить госпошлину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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