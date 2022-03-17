На концерте выступали местные коллективы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде прошел концерт, посвященный восьмой годовщине возвращения Крыма в состав России и поддержке жителям Донбасса, ставшими свободными и независимыми. Об этом сообщает корреспондент URA.RU побывавший на месте событий.

«В 2014 году произошло историческое событие — на основе свободного волеизъявления своих жителей Крым и Севастополь вернулись в Россию. Мы помним те ощущения — вера в свою страну, подъем патриотизма. Это нас сильно объединило. Сейчас мы вновь находимся в моменте, когда нам нужно быть вместе», — заявил со сцены губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Он отметил, что Ямал — это особый регион. Когда создавались города и вводились промыслы в ЯНАО, в 1970—1980-х годах, уже действовали санкции и все большие достижения были сделаны вопреки им. «Да и все последние годы нам вводили какие-то ограничения. Вместе мы справимся со всеми сложностями», — сказал Артюхов.

На концерте присутствовал и секретарь реготделения «Единой России», депутат заксобрания ЯНАО Алексей Ситников. По его словам, он верит, что Крым ждет серьезное экономическое развитие в будущем. «Верю в то, что в Крыму все будет хорошо и впереди большое экономическое развитие», — сообщил политик.

Еще один депутат заксобрания Максим Лазарев выразил поддержку Донбассу и решению президента о признании этих республик. «На протяжении восьми лет притесняли в основном русское население. Сегодня мы выступаем за победу, за президента, за Россию и, конечно, за русских», — рассказал политик.

Также свою позицию о поддержке Донбасса высказала и депутат регпарламента Елена Кукушкина. «С 2014 по 2018 год мы туда ездили и видели, что там происходило. Много лет мы говорили о том, что ДНР и ЛНР необходимо признать», — заявила собеседница.

Помимо концерта в Салехарде стартовал автопробег до Ноябрьска в поддержку Донбасса и армии России, проводящей спецоперацию по освобождению Украины от нацистов. Спецоперация российских войск началась 24 февраля. В ответ на это Запад начал вводить санкции против России, а политики США и Евросоюза заявляли, что это должно нанести серьезный удар по каждому гражданину РФ.

Зрители выразили поддержку Донбассу URA.RU

Перед зрителями выступили политические деятели и местные коллективы URA.RU

Старт автопробега в поддержку Донбасса URA.RU

Зрители принесли с собой флаги URA.RU

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