Тюменский блогер удалила пять килограммов кожи. Фото

30 марта 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Хирурги удалили девушке пять килограмм кожи, обвисшей после похудения на 110 кг (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Блогер родом из Ишима (Тюменская область) София Броян (на девушку подписаны 2,2 млн человек) легла под нож хирурга после экстремального похудения на 110 кг, ей удалили пять килограммов лишней кожи с живота. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. «Я весила 185 кг, похудела на 110. Сейчас сделала круговую пластику живота, чтобы натянуть кожу с живота, боков и спины. Удалили пять килограммов. Так не привычно, что нет пуза. Аплодирую доктору», — рассказала София Броян в своих социальных сетях. В аккаунте блогер показала результат своего похудения. По ее словам, даже не верится, что на фото один и тот же человек. София Броян входит в 25 самых популярных блогеров в российском сегменте Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) по версии сервиса для размещения рекламы ADinBlog. Девушка занимает 12 строчку рейтинга, обгоняя таких знаменитостей как певица Instasamka, модель Ирина Шейк, и тиктокерша Аня Покров. Фото: аккаунт Софии Броян в социальных сетях Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Блогер родом из Ишима (Тюменская область) София Броян (на девушку подписаны 2,2 млн человек) легла под нож хирурга после экстремального похудения на 110 кг, ей удалили пять килограммов лишней кожи с живота. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. «Я весила 185 кг, похудела на 110. Сейчас сделала круговую пластику живота, чтобы натянуть кожу с живота, боков и спины. Удалили пять килограммов. Так не привычно, что нет пуза. Аплодирую доктору», — рассказала София Броян в своих социальных сетях. В аккаунте блогер показала результат своего похудения. По ее словам, даже не верится, что на фото один и тот же человек. София Броян входит в 25 самых популярных блогеров в российском сегменте Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) по версии сервиса для размещения рекламы ADinBlog. Девушка занимает 12 строчку рейтинга, обгоняя таких знаменитостей как певица Instasamka, модель Ирина Шейк, и тиктокерша Аня Покров.