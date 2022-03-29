Блогер родом из Ишима (Тюменская область) София Броян (на девушку подписаны 2,2 млн человек) легла под нож хирурга после экстремального похудения на 110 кг, ей удалили пять килограммов лишней кожи с живота. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.
«Я весила 185 кг, похудела на 110. Сейчас сделала круговую пластику живота, чтобы натянуть кожу с живота, боков и спины. Удалили пять килограммов. Так не привычно, что нет пуза. Аплодирую доктору», — рассказала София Броян в своих социальных сетях.
В аккаунте блогер показала результат своего похудения. По ее словам, даже не верится, что на фото один и тот же человек.
София Броян входит в 25 самых популярных блогеров в российском сегменте Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) по версии сервиса для размещения рекламы ADinBlog. Девушка занимает 12 строчку рейтинга, обгоняя таких знаменитостей как певица Instasamka, модель Ирина Шейк, и тиктокерша Аня Покров.
Блогер родом из Ишима (Тюменская область) София Броян (на девушку подписаны 2,2 млн человек) легла под нож хирурга после экстремального похудения на 110 кг, ей удалили пять килограммов лишней кожи с живота. Об этом девушка рассказала в своих социальных сетях. «Я весила 185 кг, похудела на 110. Сейчас сделала круговую пластику живота, чтобы натянуть кожу с живота, боков и спины. Удалили пять килограммов. Так не привычно, что нет пуза. Аплодирую доктору», — рассказала София Броян в своих социальных сетях. В аккаунте блогер показала результат своего похудения. По ее словам, даже не верится, что на фото один и тот же человек. София Броян входит в 25 самых популярных блогеров в российском сегменте Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов) по версии сервиса для размещения рекламы ADinBlog. Девушка занимает 12 строчку рейтинга, обгоняя таких знаменитостей как певица Instasamka, модель Ирина Шейк, и тиктокерша Аня Покров.