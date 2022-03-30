Мишустин решил проблему Пермского перинатального центра

Михаил Мишустин выделил перинатальному центру 200 млн. рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перинатальный центр Пермской краевой клинической больницы получит новое медицинское оборудование, обещанное главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Средства на его закупку уже выделены региону, сообщается на сайте министерства здравоохранения Прикамья.

«Правительством РФ из резервного фонда выделены Пермскому краю 200 млн. рублей. Средства предназначены на оснащение оборудованием Перинатального центра. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным», — информирует минздрав Пермского края.

По данным ведомства, в перинатальный центр будут закуплены аппараты ИВЛ, инкубаторы интенсивной терапии, реанимационные комплексы, прикроватные мониторы, портативная медтехника и многое другое. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи новорожденным и беременным женщинам.

В декабре 2021 года во время рабочего визита Мишустина в Пермь ему сообщили о проблемах с устаревшим оборудованием в перинатальном центра. Тогда премьер-министр заверил, что вопрос с оснащением медучреждения будет решен.