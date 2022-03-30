Благотворительная организация подала в суд на департаменты ЯНАО

Благотворительная организация подала в суд на департамент образования ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО благотворительное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической грамотности» (УРФИНГРАМ) подало в суд на окружной департамент образования и на его директора Марину Кравец. Как сообщается на сайте суда ЯНАО, спорт возник из-за действий (бездействий) органа власти. Также иск подан к департаменту молодежной политики.

«Салехардский городской суд. Категория дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления. Административный ответчик департамент образования ЯНАО и директор департамента Кравец Марина Владимировна. Истец благотворительное региональное молодежное общественное движение „Уроки финансовой и юридической грамотности“», — говорится в описании к судебному делу.

Как сообщили URA.RU в департаменте образования ЯНАО, причиной судебного разбирательства стало заявление общественной организации о нарушении сроков рассмотрения предложения о намерении взаимодействовать в части направления благотворительной помощи детям. Однако данное заявление от УРФИНГРАМ в департамент не поступало. Вместо этого пришло предложение о проведении профориентационных мероприятий, направленных на формирование профессиональных навыков у детей, которые остались без родителей. Оно было рассмотрено, а также на него дали своевременный ответ.

«В решении суда от 18 октября 2021 года по делу № 2а-1701/2021 указано на то, что УРФИГРАМ не оспаривает факт получения письма с ответом от ДО ЯНАО (абзац 6 страница 4 решения суда). Также в решении суда указано на то, что доказательств нарушения сроков ДО ЯНАО на предоставлении ответа на предложение УРФИНГАМ не предоставлено (абзац 2 страница 5 решения суда)», — добавили в департаменте образования ЯНАО.

Помимо этого благотворительная организация подала в суд на департамент молодежной политики и ее директора Наиля Хайрулина. УРФИГРАМ занимается оказанием правовой помощи детям которые остались без родителей.

Агентство обратилось за комментарием в департамент молодежной политики и в благотворительное молодежное общественное движение «Уроки финансовой и юридической грамотности». На момент публикации ответа не поступило.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам