30 марта 2022

Шумков пообещал миллион рублей родственникам погибших на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Вадим Шумков распорядился выделить средства из резервного фонда Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Родственники погибших в ходе спецоперации на Украине курганцев дополнительно получат по одному миллиону рублей. Средства, по поручению губернатора региона Вадима Шумкова, будут выделены из резервного фонда Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.

«Родственники военнослужащих из Курганской области, погибших в ходе специальной военной операции, получат дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей из резервного фонда региона», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации на Украине, территориях ЛНР и ДНР, а также Сирии 5 млн рублей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Путин заявлял, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны подчеркивают, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.

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Родственники погибших в ходе спецоперации на Украине курганцев дополнительно получат по одному миллиону рублей. Средства, по поручению губернатора региона Вадима Шумкова, будут выделены из резервного фонда Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. «Родственники военнослужащих из Курганской области, погибших в ходе специальной военной операции, получат дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей из резервного фонда региона», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации на Украине, территориях ЛНР и ДНР, а также Сирии 5 млн рублей. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Путин заявлял, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны подчеркивают, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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