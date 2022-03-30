Шумков пообещал миллион рублей родственникам погибших на Украине

Вадим Шумков распорядился выделить средства из резервного фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Родственники погибших в ходе спецоперации на Украине курганцев дополнительно получат по одному миллиону рублей. Средства, по поручению губернатора региона Вадима Шумкова, будут выделены из резервного фонда Курганской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина.

«Родственники военнослужащих из Курганской области, погибших в ходе специальной военной операции, получат дополнительные выплаты в размере 1 млн рублей из резервного фонда региона», — отмечается в сообщении. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям погибших в ходе спецоперации на Украине, территориях ЛНР и ДНР, а также Сирии 5 млн рублей.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Путин заявлял, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны подчеркивают, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.