МЧС ХМАО предупреждает жителей региона об опасной погоде

05 апреля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается сильный ветер и обильные осадки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО придет сильный ветер с порывами до 23 м/с, а также снегопад и гололед. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В течение суток 6 апреля в ХМАО ожидается неблагоприятная погода. Ночью в северо-западных районах сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Усиление ветра: ночью в центральных районах (Ханты-Мансийский, Сургутский) порывами 15 — 20 м/с, днем в центральных и восточных районах с порывами до 18 — 23 м/с. В отдельных районах гололедные явления», — сказано в сообщении на сайте ведомства. Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске средняя температура днем составит от 0 до +1 градуса. С четверга до пятницы ожидается преимущественно пасмурная погода и снег с дождем. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В Сургуте температура днем составит от 0 до 3 градусов ниже нуля. До пятницы ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В Нижневартовске будет пасмурно, в среду ожидается снег с дождем, в пятницу небольшой снег. Температура днем составит от +2 до — 3 градусов. Ветер с порывами до 16 м/с. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО придет сильный ветер с порывами до 23 м/с, а также снегопад и гололед. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В течение суток 6 апреля в ХМАО ожидается неблагоприятная погода. Ночью в северо-западных районах сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Усиление ветра: ночью в центральных районах (Ханты-Мансийский, Сургутский) порывами 15 — 20 м/с, днем в центральных и восточных районах с порывами до 18 — 23 м/с. В отдельных районах гололедные явления», — сказано в сообщении на сайте ведомства.