Депутат Европарламента не поверила в провокацию в Буче

06 апреля 2022 в 20:20 Размер текста - 17 +

Евросоюз должен быть беспристрастным, заявила Франческа Донато Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Фейки о спецоперации России на Украине Доводы украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча вызывают «большие сомнения». Такое заявление сделала депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в ходе своего выступления в парламенте. Видеозапись выступления политика опубликована на ее странице в Twitter. «Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ. На самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство. Но в правдивости которых уже есть большие сомнения. Евросоюз должен быть беспристрастным и объективным», — сказала Донато. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о якобы «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации националистов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Доводы украинской стороны о «массовых убийствах» в городе Буча вызывают «большие сомнения». Такое заявление сделала депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в ходе своего выступления в парламенте. Видеозапись выступления политика опубликована на ее странице в Twitter. «Сегодня я даже слышу предложения о введении полного эмбарго на российский газ. На самом деле абсолютно неприемлемого для нашей экономики, на основании фактов о Буче, которые сообщило украинское правительство. Но в правдивости которых уже есть большие сомнения. Евросоюз должен быть беспристрастным и объективным», — сказала Донато. 3 апреля украинские СМИ начали сообщать о якобы «массовых убийствах» в городе Буча Киевской области. В Минобороны РФ опровергли эти заявления и отметили, что сообщения о «трупах» начали появляться через четыре дня после того, как российская армия ушла из города. В ведомстве отметили, что события в Буче являются постановкой ВСУ. Россия потребовала созвать заседание Совбеза ООН по провокации националистов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.