Пермские коммунальщики собирают долги с помощью лотереи

Принять участие в розыгрыше смогут пермяки, погасившие до 15 мая долги Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермяки, погасившие задолженность за оплату мусора, могут выиграть велосипед. Лотерею решило провести предприятие «Теплоэнерго» («мусорный» оператор). Об этом сообщается на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (минтарифов).

«Принять участие [в розыгрыше] могут все жители Пермского края, которые не имеют задолженности за услугу по обращению с твердо-коммунальными отходами по квитанциям от ПКГУП „Теплоэнерго“. Призовой фонд — 10 горных велосипедов», — говорится на сайте.

Участникам акции необходимо погасить долги до 15 мая. Победители будут определены 20 мая с помощью онлайн-сервиса генерации случайных чисел. Узнать о результатах розыгрыша можно на сайте «КРЦ-Прикамье» в разделе «новости». URA.RU также рассказывало о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных пермяков. Лотерея проводилась в октябре 2021 года.