09 апреля 2022
08 апреля 2022

Пермские коммунальщики собирают долги с помощью лотереи

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ «Лента». Магнитогорск, продажа, покупка, колеса велосипеда, велотранспорт
Принять участие в розыгрыше смогут пермяки, погасившие до 15 мая долги Фото:

Пермяки, погасившие задолженность за оплату мусора, могут выиграть велосипед. Лотерею решило провести предприятие «Теплоэнерго» («мусорный» оператор). Об этом сообщается на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (минтарифов).

«Принять участие [в розыгрыше] могут все жители Пермского края, которые не имеют задолженности за услугу по обращению с твердо-коммунальными отходами по квитанциям от ПКГУП „Теплоэнерго“. Призовой фонд — 10 горных велосипедов», — говорится на сайте.

Участникам акции необходимо погасить долги до 15 мая. Победители будут определены 20 мая с помощью онлайн-сервиса генерации случайных чисел. Узнать о результатах розыгрыша можно на сайте «КРЦ-Прикамье» в разделе «новости». URA.RU также рассказывало о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных пермяков. Лотерея проводилась в октябре 2021 года.

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Пермяки, погасившие задолженность за оплату мусора, могут выиграть велосипед. Лотерею решило провести предприятие «Теплоэнерго» («мусорный» оператор). Об этом сообщается на сайте министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края (минтарифов). «Принять участие [в розыгрыше] могут все жители Пермского края, которые не имеют задолженности за услугу по обращению с твердо-коммунальными отходами по квитанциям от ПКГУП „Теплоэнерго“. Призовой фонд — 10 горных велосипедов», — говорится на сайте. Участникам акции необходимо погасить долги до 15 мая. Победители будут определены 20 мая с помощью онлайн-сервиса генерации случайных чисел. Узнать о результатах розыгрыша можно на сайте «КРЦ-Прикамье» в разделе «новости». URA.RU также рассказывало о розыгрыше автомобиля среди вакцинированных пермяков. Лотерея проводилась в октябре 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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