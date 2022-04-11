Украинец облил краской посольство России в Италии

11 апреля 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Посольство России в Италии облили краской Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Гражданин Украины облил красной краской российское посольство в Италии. Посольство РФ опубликовало фотографию нападения, на которой видно, что зарешеченная калитка облита красной краской. «11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан», — говорится в telegram-канале посольства. Отмечается, что в МИД Италии была направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства. Также российское посольство требует провести объективное расследование инцидента. Это не первый факт вандализма со стороны граждан разных стран. А 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения, передает Царьград. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Гражданин Украины облил красной краской российское посольство в Италии. Посольство РФ опубликовало фотографию нападения, на которой видно, что зарешеченная калитка облита красной краской. «11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан», — говорится в telegram-канале посольства. Отмечается, что в МИД Италии была направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства. Также российское посольство требует провести объективное расследование инцидента. Это не первый факт вандализма со стороны граждан разных стран. А 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения, передает Царьград. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран.