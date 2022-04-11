Украинец облил краской посольство России в Италии

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Здания. Москва, россия, рф, флаг россии
Посольство России в Италии облили краской Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Украины облил красной краской российское посольство в Италии. Посольство РФ опубликовало фотографию нападения, на которой видно, что зарешеченная калитка облита красной краской.

«11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан», — говорится в telegram-канале посольства.

Отмечается, что в МИД Италии была направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства. Также российское посольство требует провести объективное расследование инцидента.

Это не первый факт вандализма со стороны граждан разных стран. А 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения, передает Царьград. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран.

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Гражданин Украины облил красной краской российское посольство в Италии. Посольство РФ опубликовало фотографию нападения, на которой видно, что зарешеченная калитка облита красной краской. «11 апреля в 6:20 посольство РФ в Италии подверглось нападению с применением красящего вещества. На место происшествия прибыла полиция, Злоумышленник задержан», — говорится в telegram-канале посольства. Отмечается, что в МИД Италии была направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства. Также российское посольство требует провести объективное расследование инцидента. Это не первый факт вандализма со стороны граждан разных стран. А 28 февраля несколько человек забросали здание посольства РФ в Нидерландах пиротехническими изделиями, нанесли повреждения транспортным средствам российского заграничного учреждения, передает Царьград. 3 марта на территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. 7 марта в Дублине неизвестный пытался протаранить ворота российского дипведомства. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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