04 марта 2022

В посольство России в Нидерландах бросили «коктейль Молотова»

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Нидерланды, река, набережная, велосипед, Амстердам
На данный момент проводится проверка нидерландскими полицейскими Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. Об этом сообщает первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.

«Вечером 3 марта на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри („коктейль Молотова“)», — рассказала Гридина РИА «Новости». Также она заявила, что в настоящий момент рюкзак отправлен на экспертизу, ведется следствие.

Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.

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На территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. Об этом сообщает первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина. «Вечером 3 марта на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри („коктейль Молотова“)», — рассказала Гридина РИА «Новости». Также она заявила, что в настоящий момент рюкзак отправлен на экспертизу, ведется следствие. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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