В посольство России в Нидерландах бросили «коктейль Молотова»

На территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. Об этом сообщает первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина.
«Вечером 3 марта на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри („коктейль Молотова“)», — рассказала Гридина РИА «Новости». Также она заявила, что в настоящий момент рюкзак отправлен на экспертизу, ведется следствие.
Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.
На территорию посольства РФ в Нидерландах бросили рюкзак с зажигательной смесью. Об этом сообщает первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина. «Вечером 3 марта на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри („коктейль Молотова“)», — рассказала Гридина РИА «Новости». Также она заявила, что в настоящий момент рюкзак отправлен на экспертизу, ведется следствие. Ранее посольство России во Франции облили краской, а представители западных стран начали высылать российских дипломатов из своих стран. Это стало следствием того, что утром 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы провести демилитаризацию и денацификацию страны.