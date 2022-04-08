Власти ЯНАО создают запасы медикаментов на случай ЧС

В резерв добавили необходимые лекарства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО добавили в запасы региона медикаменты и имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«В запас объемов материально-технических средств и продовольствия региона предлагается включить медикаменты и медицинское имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в комментарии пресс-службы к проекту постановления. Документ ждет подписи губернатора Дмитрия Артюхова.

Резерв дополнили 20 позициями медикаментов и медицинского имущества. Туда вошли 50 ампул атропина, 50 упаковок активированного угля, пять упаковок аммиака, 1500 штук респираторов, 50 носилок, 110 комплектов индивидуальной гражданской защиты и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области департамент гражданской защиты подготовил список необходимых запасов на случай войны или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В список вошли комплекты постельного белья, палатки, печи, необходимые продукты.