08 апреля 2022

Власти ЯНАО создают запасы медикаментов на случай ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для начала массовой вакцинации. Екатеринбург, морозильная камера, температурный режим, перевозка медикаментов, перевозка лекарств
В резерв добавили необходимые лекарства Фото:

Власти ЯНАО добавили в запасы региона медикаменты и имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства.

«В запас объемов материально-технических средств и продовольствия региона предлагается включить медикаменты и медицинское имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в комментарии пресс-службы к проекту постановления. Документ ждет подписи губернатора Дмитрия Артюхова.

Резерв дополнили 20 позициями медикаментов и медицинского имущества. Туда вошли 50 ампул атропина, 50 упаковок активированного угля, пять упаковок аммиака, 1500 штук респираторов, 50 носилок, 110 комплектов индивидуальной гражданской защиты и прочее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области департамент гражданской защиты подготовил список необходимых запасов на случай войны или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В список вошли комплекты постельного белья, палатки, печи, необходимые продукты.

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Власти ЯНАО добавили в запасы региона медикаменты и имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Об этом сообщается в документах на сайте окружного правительства. «В запас объемов материально-технических средств и продовольствия региона предлагается включить медикаменты и медицинское имущество, которые могут понадобиться при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», — говорится в комментарии пресс-службы к проекту постановления. Документ ждет подписи губернатора Дмитрия Артюхова. Резерв дополнили 20 позициями медикаментов и медицинского имущества. Туда вошли 50 ампул атропина, 50 упаковок активированного угля, пять упаковок аммиака, 1500 штук респираторов, 50 носилок, 110 комплектов индивидуальной гражданской защиты и прочее. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области департамент гражданской защиты подготовил список необходимых запасов на случай войны или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В список вошли комплекты постельного белья, палатки, печи, необходимые продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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