На Украине направят дула советской техники на Москву

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Виды города Кунгур. Пермь, пермский край, кунгур, памятник танку т-34
В городе Ровно советскую технику направили дулами на Москву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинском городе Ровно местные власти направят дула советской военной техники в сторону Москвы. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«В Ровно демонтировали памятник с советской техникой — самоходную артустановку. Памятный монумент перевезут на Холм Славы и установят дулом на Москву — в том же направлении развернут пушки и танки, которые уже есть на мемориале», — сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти.

Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

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В украинском городе Ровно местные власти направят дула советской военной техники в сторону Москвы. Об этом сообщает агентство УНИАН. «В Ровно демонтировали памятник с советской техникой — самоходную артустановку. Памятный монумент перевезут на Холм Славы и установят дулом на Москву — в том же направлении развернут пушки и танки, которые уже есть на мемориале», — сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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