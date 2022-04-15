На Украине направят дула советской техники на Москву

15 апреля 2022 в 18:08 Размер текста - 17 +

В городе Ровно советскую технику направили дулами на Москву Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинском городе Ровно местные власти направят дула советской военной техники в сторону Москвы. Об этом сообщает агентство УНИАН. «В Ровно демонтировали памятник с советской техникой — самоходную артустановку. Памятный монумент перевезут на Холм Славы и установят дулом на Москву — в том же направлении развернут пушки и танки, которые уже есть на мемориале», — сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В украинском городе Ровно местные власти направят дула советской военной техники в сторону Москвы. Об этом сообщает агентство УНИАН. «В Ровно демонтировали памятник с советской техникой — самоходную артустановку. Памятный монумент перевезут на Холм Славы и установят дулом на Москву — в том же направлении развернут пушки и танки, которые уже есть на мемориале», — сообщает УНИАН со ссылкой на местные власти. Россия в конце февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.