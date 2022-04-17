17 апреля 2022

В России отказались демилитаризировать Украину 10 лет

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир, ВСУ, вооруженные силы украины
Зеленский может оказаться «в доле» от поставок западного вооружения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении десятилетия. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Киев готов «вести бои» 10 лет.

«В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Зеленский готов воевать до своей старости, заверил Бальбек.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца».

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Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении десятилетия. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Киев готов «вести бои» 10 лет. «В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Зеленский готов воевать до своей старости, заверил Бальбек. Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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