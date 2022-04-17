В России отказались демилитаризировать Украину 10 лет

18 апреля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Зеленский может оказаться «в доле» от поставок западного вооружения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении десятилетия. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Киев готов «вести бои» 10 лет. «В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Зеленский готов воевать до своей старости, заверил Бальбек. Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Крымский политический эксперт Руслан Бальбек заявил об отказе России демилитаризировать Украину на протяжении десятилетия. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского в интервью CNN о том, что Киев готов «вести бои» 10 лет. «В отличие от Зеленского, мы не собираемся 10 лет демилитаризировать Украину», — сказал Бальбек в интервью РИА «Новости». Также он заявил, что не удивится, если украинский президент окажется «в доле» от поставок западного вооружения. В таком случае Зеленский готов воевать до своей старости, заверил Бальбек. Ранее Зеленский в интервью телеканалу CNN заявил, что Киевские власти готовы «сражаться с Россией» десять лет, чтобы «забрать свое», передает RT. Спецоперация на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе, заявляли ранее российские власти. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина затягивает ход переговоров о прекращении огня и мире. По словам главы государства, Киев выдвигает все новые нереалистичные предложения. В Минобороны выразили мнение, что Запад хочет намерен продолжать конфликт «до последнего украинца».