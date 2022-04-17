В Тюмени грузовикам на месяц запретят проезд по ряду дорог. Карта

18 апреля 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

В Тюмени большегрузам временно ограничат проезд на некоторых участках Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU С 19 апреля в Тюмени на месяц введут запрет на проезд грузовых автомобилей по более чем 30 дорогам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «С 19 апреля по 18 мая в Тюмени вводится временное ограничение на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет касается машин, осевая нагрузка на любую из осей которых превышает шесть тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ограничения введут на 31 дороге. Общая протяженность участков, на которых грузовикам запрещено будет ездить, составит порядка 2 580 километров. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. Ранее URA.RU писало и о других перекрытиях дорог. Так, в Тюмени почти на два месяца ограничат проезд по развязке на Московском тракте, а в историческом центре на полтора года перекроют улицу Дзержинского. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

С 19 апреля в Тюмени на месяц введут запрет на проезд грузовых автомобилей по более чем 30 дорогам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «С 19 апреля по 18 мая в Тюмени вводится временное ограничение на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет касается машин, осевая нагрузка на любую из осей которых превышает шесть тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ограничения введут на 31 дороге. Общая протяженность участков, на которых грузовикам запрещено будет ездить, составит порядка 2 580 километров. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. Ранее URA.RU писало и о других перекрытиях дорог. Так, в Тюмени почти на два месяца ограничат проезд по развязке на Московском тракте, а в историческом центре на полтора года перекроют улицу Дзержинского.