С 19 апреля в Тюмени на месяц введут запрет на проезд грузовых автомобилей по более чем 30 дорогам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«С 19 апреля по 18 мая в Тюмени вводится временное ограничение на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет касается машин, осевая нагрузка на любую из осей которых превышает шесть тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.
Ограничения введут на 31 дороге. Общая протяженность участков, на которых грузовикам запрещено будет ездить, составит порядка 2 580 километров. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.
С 19 апреля в Тюмени на месяц введут запрет на проезд грузовых автомобилей по более чем 30 дорогам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «С 19 апреля по 18 мая в Тюмени вводится временное ограничение на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Запрет касается машин, осевая нагрузка на любую из осей которых превышает шесть тонн», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Ограничения введут на 31 дороге. Общая протяженность участков, на которых грузовикам запрещено будет ездить, составит порядка 2 580 километров. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. Ранее URA.RU писало и о других перекрытиях дорог. Так, в Тюмени почти на два месяца ограничат проезд по развязке на Московском тракте, а в историческом центре на полтора года перекроют улицу Дзержинского.