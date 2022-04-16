Аналитики назвали самую востребованную профессию в Перми

18 апреля 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

У предприятий сложности с поиском консультантов для бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае работодатели испытывают сложности с поиском деловых консультантов. На три вакансии в этой сфере приходится менее одного резюме, рассказали корреспонденту URA.RU аналитики компании HeadHunter. Также дефицит кадров наблюдается в сферах медицины, фармацевтики, строительстве и недвижимости, сообщается в исследовании компании. При этом, наоборот, выросла конкуренция за рабочие места среди администраторов, кадровиков и менеджеров по рекламе. «Сегодня на каждую вакансию в этих сферах приходится в среднем около 5 резюме» — отмечают аналитики HeadHunter. Работодатели, в свою очередь, стали реже выкладывать объявления о найме сотрудников в салоны красоты, фитнес-клубы и СМИ. За последнюю неделю спрос на персонал в этих сферах снизился в среднем на 7 процентов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае работодатели испытывают сложности с поиском деловых консультантов. На три вакансии в этой сфере приходится менее одного резюме, рассказали корреспонденту URA.RU аналитики компании HeadHunter. Также дефицит кадров наблюдается в сферах медицины, фармацевтики, строительстве и недвижимости, сообщается в исследовании компании. При этом, наоборот, выросла конкуренция за рабочие места среди администраторов, кадровиков и менеджеров по рекламе. «Сегодня на каждую вакансию в этих сферах приходится в среднем около 5 резюме» — отмечают аналитики HeadHunter. Работодатели, в свою очередь, стали реже выкладывать объявления о найме сотрудников в салоны красоты, фитнес-клубы и СМИ. За последнюю неделю спрос на персонал в этих сферах снизился в среднем на 7 процентов.