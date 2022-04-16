16 апреля 2022
15 апреля 2022

Аналитики назвали самую востребованную профессию в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему безработицы. Курган, трудовая книжка, работа, безработица, увольнение, поиск работы, поиск вакансий, условия труда, безработный
У предприятий сложности с поиском консультантов для бизнеса Фото:

В Пермском крае работодатели испытывают сложности с поиском деловых консультантов. На три вакансии в этой сфере приходится менее одного резюме, рассказали корреспонденту URA.RU аналитики компании HeadHunter.

Также дефицит кадров наблюдается в сферах медицины, фармацевтики, строительстве и недвижимости, сообщается в исследовании компании. При этом, наоборот, выросла конкуренция за рабочие места среди администраторов, кадровиков и менеджеров по рекламе. «Сегодня на каждую вакансию в этих сферах приходится в среднем около 5 резюме» — отмечают аналитики HeadHunter.

Работодатели, в свою очередь, стали реже выкладывать объявления о найме сотрудников в салоны красоты, фитнес-клубы и СМИ. За последнюю неделю спрос на персонал в этих сферах снизился в среднем на 7 процентов.

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В Пермском крае работодатели испытывают сложности с поиском деловых консультантов. На три вакансии в этой сфере приходится менее одного резюме, рассказали корреспонденту URA.RU аналитики компании HeadHunter. Также дефицит кадров наблюдается в сферах медицины, фармацевтики, строительстве и недвижимости, сообщается в исследовании компании. При этом, наоборот, выросла конкуренция за рабочие места среди администраторов, кадровиков и менеджеров по рекламе. «Сегодня на каждую вакансию в этих сферах приходится в среднем около 5 резюме» — отмечают аналитики HeadHunter. Работодатели, в свою очередь, стали реже выкладывать объявления о найме сотрудников в салоны красоты, фитнес-клубы и СМИ. За последнюю неделю спрос на персонал в этих сферах снизился в среднем на 7 процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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