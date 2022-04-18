18 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Перми подсчитали затраты на реставрацию пожарной каланчи

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект ремонтных работ оценивают в 3,7 миллиона рублей Фото:

В Перми объявили аукцион на разработку проекта реставрации старинного здания пожарной каланчи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

«Проект ремонта и приспособление для современного использования объекта культурного наследия „Каланча пожарная“ на улице Куйбышева 11, оцениваются в 3,7 миллиона рублей», — сообщается в аукционном документе. Проектные работы должны быть выполнены к декабрю этого года.

Также подрядчику необходимо провести проект через историко-культурную экспертизу. Заказчиком работ выступает госинспекция по охране объектов культурного значения Пермского края.

Здание пожарной каланчи было построено в Перми в конце XIX века. Оно является памятником инженерного искусства и объектом культурного наследия регионального значения. Внутри здания расположены пожарная часть и несколько квартир.

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В Перми объявили аукцион на разработку проекта реставрации старинного здания пожарной каланчи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Проект ремонта и приспособление для современного использования объекта культурного наследия „Каланча пожарная“ на улице Куйбышева 11, оцениваются в 3,7 миллиона рублей», — сообщается в аукционном документе. Проектные работы должны быть выполнены к декабрю этого года. Также подрядчику необходимо провести проект через историко-культурную экспертизу. Заказчиком работ выступает госинспекция по охране объектов культурного значения Пермского края. Здание пожарной каланчи было построено в Перми в конце XIX века. Оно является памятником инженерного искусства и объектом культурного наследия регионального значения. Внутри здания расположены пожарная часть и несколько квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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