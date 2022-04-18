В Перми подсчитали затраты на реставрацию пожарной каланчи

19 апреля 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Проект ремонтных работ оценивают в 3,7 миллиона рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми объявили аукцион на разработку проекта реставрации старинного здания пожарной каланчи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Проект ремонта и приспособление для современного использования объекта культурного наследия „Каланча пожарная“ на улице Куйбышева 11, оцениваются в 3,7 миллиона рублей», — сообщается в аукционном документе. Проектные работы должны быть выполнены к декабрю этого года. Также подрядчику необходимо провести проект через историко-культурную экспертизу. Заказчиком работ выступает госинспекция по охране объектов культурного значения Пермского края. Здание пожарной каланчи было построено в Перми в конце XIX века. Оно является памятником инженерного искусства и объектом культурного наследия регионального значения. Внутри здания расположены пожарная часть и несколько квартир. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Перми объявили аукцион на разработку проекта реставрации старинного здания пожарной каланчи. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. «Проект ремонта и приспособление для современного использования объекта культурного наследия „Каланча пожарная“ на улице Куйбышева 11, оцениваются в 3,7 миллиона рублей», — сообщается в аукционном документе. Проектные работы должны быть выполнены к декабрю этого года. Также подрядчику необходимо провести проект через историко-культурную экспертизу. Заказчиком работ выступает госинспекция по охране объектов культурного значения Пермского края. Здание пожарной каланчи было построено в Перми в конце XIX века. Оно является памятником инженерного искусства и объектом культурного наследия регионального значения. Внутри здания расположены пожарная часть и несколько квартир.