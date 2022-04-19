19 апреля 2022

В тюменском депздраве заявили об острой потребности в кадрах. Нужны не медики

© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменском здравоохранении не хватает IT-специалистов Фото:

В департамент здравоохранения Тюменской области планируют набрать 115 новых сотрудников, которые будут заниматься цифровизацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Потребность в кадрах хотят закрыть молодыми «айтишниками».

«В регионе реализуется проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В связи с этим предполагается, что к концу 2024 года может возникнуть потребность еще в 115 специалистах с IT-образованием, в дополнение к уже работающим 177», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Набирать специалистов из IT-сферы в депздраве планируют в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом. В вузе как раз готовят необходимые кадры.

При этом ранее в пресс-службе Тюменской областной думы (со ссылкой на зампредседателя парламента Галину Резяпову), на выездном заседании которой выступал замдиректора депздрава Алексей Немков, заявляли, что потребность в «айтишниках» есть уже сейчас.

Однако недостаток специалистов — не единственная проблема. «Проблему нехватки кадров, возможно, удастся решить за счет целевого обучения. Но возникнет другая — специалисты высокой квалификации претендуют на высокую оплату, а у бюджетных организаций есть ограничения в этом плане. Значит, нам нужно не только подготовить специалистов, но и обеспечить им достойный заработок, иначе они легко могут перейти в другую отрасль», — цитирует Резяпову пресс-служба парламента.

Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается и среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.

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В департамент здравоохранения Тюменской области планируют набрать 115 новых сотрудников, которые будут заниматься цифровизацией. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Потребность в кадрах хотят закрыть молодыми «айтишниками». «В регионе реализуется проект по созданию единого цифрового контура в здравоохранении. В связи с этим предполагается, что к концу 2024 года может возникнуть потребность еще в 115 специалистах с IT-образованием, в дополнение к уже работающим 177», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Набирать специалистов из IT-сферы в депздраве планируют в сотрудничестве с Тюменским государственным университетом. В вузе как раз готовят необходимые кадры. При этом ранее в пресс-службе Тюменской областной думы (со ссылкой на зампредседателя парламента Галину Резяпову), на выездном заседании которой выступал замдиректора депздрава Алексей Немков, заявляли, что потребность в «айтишниках» есть уже сейчас. Однако недостаток специалистов — не единственная проблема. «Проблему нехватки кадров, возможно, удастся решить за счет целевого обучения. Но возникнет другая — специалисты высокой квалификации претендуют на высокую оплату, а у бюджетных организаций есть ограничения в этом плане. Значит, нам нужно не только подготовить специалистов, но и обеспечить им достойный заработок, иначе они легко могут перейти в другую отрасль», — цитирует Резяпову пресс-служба парламента. Ранее URA.RU писало, что кадровый голод в Тюменской области наблюдается и среди врачей. Так, сейчас для оказания помощи жителям отдаленных сел не хватает узких специалистов. Им готовы платить до 90 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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