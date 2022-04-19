От качества бумаги зависит результат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермские власти запаслись бумагой хорошего качества для проведения единого госэкзамена. Для результатов ЕГЭ — это крайне важно, поскольку, если листы будут иного качества, «может не то пропечататься, заявила министр образования региона Раиса Кассина на заседании правительства 20 апреля. Трансляция проходила в группе в соцсети «ВКонтакте».

«В этом году аттестация проходит в особых условиях, связанных уже не с коронавирусом, а с изменившейся социально-экономической обстановкой. Было много вопросов по поводу хватит ли бумаги, картриджей и иных расходных материалов. Мы провели полную ревизию и обеспечили абсолютно каждый пункт проведения экзаменов всем необходимым. У нас есть ксероксы, есть тонеры к ним, есть хорошего качества бумага, потому что это крайне важно», — заверила Кассина.

Власти также «приняли все меры» для избежание хакерских атак. По словам министра образования, все компьютеры отключены от интернета, на них заблокирована установка обновлений ОС, удалены все приложения и программы, которые не используются на аттестации.

Ребятам, которые, как выразилась Кассина, «прибыли из-за рубежа», обеспечат иные условия сдачи ЕГЭ. Вероятно, речь идет о беженцах с Украины. Если они не планируют поступать в вузы, аттестат им выдадут «по текущим отметкам». Если планируют, ЕГЭ придется сдавать на общих основаниях. Но система образования в Прикамье всячески им поможет «приспособиться к нашей действительности». Пока речь идет о трех девятиклассниках. Одиннадцатиклассников в Перми нет.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за разрыва логистических цепочек на фоне усиленного санкционного давления на РФ, пермяки пожаловались на резкий рост цен на бумагу и чековую ленту. Во многом в этом виноваты спекулянты. По сообщению пермских властей, самостоятельно в Пермь прибыло 173 беженца. С 24 февраля Россия ведет вынужденную спецоперацию по прекращению геноцида русских на Донбассе.

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