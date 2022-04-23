В Южной Осетии отменили второй тур президентских выборов

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Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов Фото:

В Южной Осетии отменили второй тур выборов президента страны. Соответствующее решение принял Верховный суд Южной Осетии.

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — передает РИА «Новости» слова секретаря ЦИК Южной Осетии Кристины Авлоховой.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов).

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В Южной Осетии отменили второй тур выборов президента страны. Соответствующее решение принял Верховный суд Южной Осетии. «Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — передает РИА «Новости» слова секретаря ЦИК Южной Осетии Кристины Авлоховой. Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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