В Южной Осетии отменили второй тур президентских выборов

Верховный суд Южной Осетии отменил второй тур президентских выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Южной Осетии отменили второй тур выборов президента страны. Соответствующее решение принял Верховный суд Южной Осетии.

«Верховный суд отменил дату выборов. Ждем решение суда. В ближайшее время будет назначена новая дата», — передает РИА «Новости» слова секретаря ЦИК Южной Осетии Кристины Авлоховой.

Первый тур президентских выборов в Южной Осетии прошел 10 апреля. Во второй тур выборов прошли действующий президент Анатолий Бибилов (33,5% голосов) и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев (36,9% голосов).