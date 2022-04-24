В Пермском крае назвали новый пункт для размещения беженцев

Беженцы с ДНР и ЛНР должны прибыть в ближайшие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

В Кунгурском городском округе (Пермский край) готовятся принять 60 беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU рассказали в администрации Кунгурского района. Жителей республик разместят в местном детском лагере «Маленький принц» — это подведомственное ГУФСИН учреждение.

«Ждем прибытия 60 человек из ДНР и ЛНР, пока нет их. Для них подготовили места в детском оздоровительном центре «Маленький принц», — рассказали в мэрии. Детский лагерь находится во ведении ГУФСИН.

Ранее также назывались и другие локации для размещения беженцев: на базе детского лагеря и пансионата в Пермском районе. Всего в Пермский край должны прибыть около 500 человек.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ранее сообщалось, что под контроль народных милиций Луганской и Донецкой народных республик перешли несколько сотен населенных пунктов, находившихся под контролем ВСУ.