24 апреля 2022

Шумков подарил курганской семье 2 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил курганскую семью, в которой родилась тройня Фото:

Губернатор Вадим Шумков поздравил курганскую семью с рождением тройни и подарил молодым родителям сертификат на сумму более 2 млн рублей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравил с тройней Артема и Алену. Ребята сейчас живут у родителей в Б. Чаусово, где завершается строительство нового большого детского сада. Подарили молодым родителям сертификат на сумму чуть более 2 миллионов рублей. Вместе с деньгами маткапитала и субсидией на строительство дома до 700 тысяч рублей молодые люди могут вполне ощутимо поправить свои жилищные условия», — написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганцы с 1 марта не могут получить льготу на покупку и строительство жилья. Губернатор Вадим Шумков заявил о восстановлении этой льготной программы. При этом субсидия на приобретение квартиры в малоэтажном доме выросла с 300 до 500 тыс. рублей, а льгота на приобретение или строительство дома раньше достигала 500 тыс. рублей.

Вадим Шумков поздравил курганскую семью, в которой родилась тройня

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Губернатор Вадим Шумков поздравил курганскую семью с рождением тройни и подарил молодым родителям сертификат на сумму более 2 млн рублей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Поздравил с тройней Артема и Алену. Ребята сейчас живут у родителей в Б. Чаусово, где завершается строительство нового большого детского сада. Подарили молодым родителям сертификат на сумму чуть более 2 миллионов рублей. Вместе с деньгами маткапитала и субсидией на строительство дома до 700 тысяч рублей молодые люди могут вполне ощутимо поправить свои жилищные условия», — написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганцы с 1 марта не могут получить льготу на покупку и строительство жилья. Губернатор Вадим Шумков заявил о восстановлении этой льготной программы. При этом субсидия на приобретение квартиры в малоэтажном доме выросла с 300 до 500 тыс. рублей, а льгота на приобретение или строительство дома раньше достигала 500 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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