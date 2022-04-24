Вадим Шумков поздравил курганскую семью, в которой родилась тройня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Вадим Шумков поздравил курганскую семью с рождением тройни и подарил молодым родителям сертификат на сумму более 2 млн рублей. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Поздравил с тройней Артема и Алену. Ребята сейчас живут у родителей в Б. Чаусово, где завершается строительство нового большого детского сада. Подарили молодым родителям сертификат на сумму чуть более 2 миллионов рублей. Вместе с деньгами маткапитала и субсидией на строительство дома до 700 тысяч рублей молодые люди могут вполне ощутимо поправить свои жилищные условия», — написал губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганцы с 1 марта не могут получить льготу на покупку и строительство жилья. Губернатор Вадим Шумков заявил о восстановлении этой льготной программы. При этом субсидия на приобретение квартиры в малоэтажном доме выросла с 300 до 500 тыс. рублей, а льгота на приобретение или строительство дома раньше достигала 500 тыс. рублей.

Вадим Шумков поздравил курганскую семью, в которой родилась тройня фото: Вадим Шумков, telegram-канал