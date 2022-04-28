В Госдуме РФ допустили возврат к докризисной ставке по ипотеке

29 апреля 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

Кабмин и Госдума понимают, что нужно снижать ставки по льготной ипотеке до 7%, заявил Сергей Пахомов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «И вице-премьер, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки», — заявила «Известиям» Светлана Разворотнева. Однако она отметила, что рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут не повториться. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что кабмин и Госдума понимают необходимость дальнейшего снижения ставок по ипотеке. «Вместе с тем есть и понимание, что снижать бездумно, в отрыве от общих экономических показателей нельзя — ипотечный пузырь мы надувать не имеем права», — подчеркнул парламентарий. Член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров напомнил, что программы льготного кредитования будут зависеть от политики Центробанка РФ, а также общеэкономической и политической ситуации в стране. «Если экономика будет демонстрировать уверенное восстановление, то вполне вероятен и сценарий со льготными ставками по 7% и менее», — считает он. Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о снижении ставок по льготной ипотеке до 9%. Снизить ставки предлагается с 1 мая 2022 года. Ставка по льготной ипотеке была поднята до 12% в конце марта. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снижения льготной ипотечной ставки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль будут прилагать усилия для снижения ставок по льготной ипотеке на докризисные 7% годовых. Об этом заявила замглавы комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «И вице-премьер, и строительная отрасль будут прилагать усилия, чтобы вернуть ставку по льготной ипотеке на докризисный период — до 7% на новостройки», — заявила «Известиям» Светлана Разворотнева. Однако она отметила, что рекордные темпы, которые были в прошлом году, могут не повториться. Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что кабмин и Госдума понимают необходимость дальнейшего снижения ставок по ипотеке. «Вместе с тем есть и понимание, что снижать бездумно, в отрыве от общих экономических показателей нельзя — ипотечный пузырь мы надувать не имеем права», — подчеркнул парламентарий. Член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров напомнил, что программы льготного кредитования будут зависеть от политики Центробанка РФ, а также общеэкономической и политической ситуации в стране. «Если экономика будет демонстрировать уверенное восстановление, то вполне вероятен и сценарий со льготными ставками по 7% и менее», — считает он. Ранее сообщалось, что Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о снижении ставок по льготной ипотеке до 9%. Снизить ставки предлагается с 1 мая 2022 года. Ставка по льготной ипотеке была поднята до 12% в конце марта. В апреле президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости снижения льготной ипотечной ставки.