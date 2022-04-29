Минюст впервые исключил двух человек из списка СМИ-иноагентов

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Минюст решил исключить из списка двух человек Фото:

Минюст РФ исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Об этом сообщается на сайте министерства. Такое решение ведомство приняло впервые.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович (политолог — ред.) и Кузьмина Людмила Гавриловна (правозащитница — ред.)», — говорится в заявлении. Отмечается, что решение было принято на основании заявлений об исключении, а также с учетом поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.

Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.

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Минюст РФ исключил из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, Аркадия Любарева и Людмилу Кузьмину. Об этом сообщается на сайте министерства. Такое решение ведомство приняло впервые. «В соответствии с распоряжениями Минюста России от 29 апреля 2022 г. из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключены Любарев Аркадий Ефимович (политолог — ред.) и Кузьмина Людмила Гавриловна (правозащитница — ред.)», — говорится в заявлении. Отмечается, что решение было принято на основании заявлений об исключении, а также с учетом поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти. Законодательство об иностранных агентах было принято в РФ несколько лет назад. При этом активное применение закона началось в 2020 году. С тех пор список иноагентов разросся до более 100 позиций и пополняется практически каждую неделю. 1 апреля Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов восемь человек. В их числе — блогер и историк Евгений Понасенков. 15 апреля список пополнился политологом Екатериной Шульман и блогером Юрием Дудем. Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предлагал создать единый закон об иностранных агентах, предусматривающий ужесточение ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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