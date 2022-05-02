Футболистам РФ запретили участвовать в международных турнирах

02 мая 2022 в 22:10 Размер текста - 17 +

Российские футболисты не смогут участвовать в Чемпионате Европы Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com Российские футбольные клубы не будут допускать к участию в еврокубках в сезоне 2022 и 2023 годов, а сборная РФ не сможет выступать в Лиге наций. Об этом сообщили в союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования [Чемпионата Европы], и все ее результаты до сих пор считаются недействительными», — сообщается на сайте УЕФА. Также УЕФА признала неприемлемой заявку России на проведение Евро-2028/2032. В Лиге Наций сборная РФ автоматически займет четвертое место в группе B. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. РФ не участвовала в Паралимпиаде-2022, также отменено ее участие в шахматной Олимпиаде, чемпионатах мира по хоккею и волейболу, в этапе Кубка мира по лыжным гонкам. А хоккеистам из Финляндии, которые выступают за Россию, запретили играть за сборную своей страны, передает «Федеральное агентство новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российские футбольные клубы не будут допускать к участию в еврокубках в сезоне 2022 и 2023 годов, а сборная РФ не сможет выступать в Лиге наций. Об этом сообщили в союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). «У России не будет аффилированных клубов, участвующих в клубных турнирах УЕФА в сезоне 2022/23. Россия не будет участвовать ни в одном из последующих матчей этого соревнования [Чемпионата Европы], и все ее результаты до сих пор считаются недействительными», — сообщается на сайте УЕФА. Также УЕФА признала неприемлемой заявку России на проведение Евро-2028/2032. В Лиге Наций сборная РФ автоматически займет четвертое место в группе B. Россию начали отстранять от международных спортивных соревнований из-за спецоперации на Украине. РФ не участвовала в Паралимпиаде-2022, также отменено ее участие в шахматной Олимпиаде, чемпионатах мира по хоккею и волейболу, в этапе Кубка мира по лыжным гонкам. А хоккеистам из Финляндии, которые выступают за Россию, запретили играть за сборную своей страны, передает «Федеральное агентство новостей».