Саркози пожаловался на реальный тюремный срок

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал вынесения реального тюремного срока по делу о финансировании своей избирательной кампании 2007 года. Экс-глава государства был удивлен столь жестким итогом разбирательства. Об этом пишут зарубежные СМИ.
«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом», — цитирует слова бывшего президента Франции газета Le Journal du dimanche.
Политик отметил, что не понимает мотивов суда, который назначил немедленное исполнение наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции. По мнению экс-президента, подобная мера направлена исключительно на его унижение. При этом он сказал, что этим решением судебная система «унизила Францию» в глазах мирового сообщества.
Ранее Николя Саркози был признан виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, получив пять лет лишения свободы, из которых два года условно. Судебное решение вызвало широкий общественный резонанс во Франции и за ее пределами, а сам экс-президент настаивал на своей невиновности и заявлял о готовности отбывать наказание, несмотря на несогласие с приговором.
