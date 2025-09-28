Саркози пожаловался на реальный тюремный срок

Саркози заявил, что его унизили слишком суровым приговором
Саркози заявил, что его унизили слишком суровым приговором

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не ожидал вынесения реального тюремного срока по делу о финансировании своей избирательной кампании 2007 года. Экс-глава государства был удивлен столь жестким итогом разбирательства. Об этом пишут зарубежные СМИ.

«Я был готов ко всему, но не к этому, признаюсь. Все зашло еще дальше, чем я мог себе представить, были нарушены все пределы верховенства закона. Даже в своих жестких требованиях Национальная финансовая прокуратура не просила об этом», — цитирует слова бывшего президента Франции газета Le Journal du dimanche.

Политик отметил, что не понимает мотивов суда, который назначил немедленное исполнение наказания без отсрочки до рассмотрения апелляции. По мнению экс-президента, подобная мера направлена исключительно на его унижение. При этом он сказал, что этим решением судебная система «унизила Францию» в глазах мирового сообщества.

Ранее Николя Саркози был признан виновным по делу о коррупции и торговле влиянием, получив пять лет лишения свободы, из которых два года условно. Судебное решение вызвало широкий общественный резонанс во Франции и за ее пределами, а сам экс-президент настаивал на своей невиновности и заявлял о готовности отбывать наказание, несмотря на несогласие с приговором.

