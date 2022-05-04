04 мая 2022

В Тюмени ищут элитных фитнес-тренеров на зарплату в 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, фитнес-центр, физкультура, спорт, фитнес, зож
В элитный фитнес-клуб Тюмени ищут тренера Фото:

В закрытых тюменских чатах ищут элитных тренеров для работы в новом фитнес-клубе с зарплатой в 300 тысяч рублей. Также соответствующее объявление было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Новый фитнес-клуб должен открыться в районе деревни Патрушева.

«Самое главное в фитнесе — это тренеры. Поэтому мы поставили задачу собрать профессионалов высочайшего уровня. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми местными тренерами, а также с ребятами из других городов. Вакансию в общий доступ не публикуем, набираем только по рекомендации. Предложения по зарплатам индивидуальные, зависят от уровня компетенций, но в среднем значительно выше, чем по городу», — рассказала управляющая клуба.

Помимо поддержания физической формы, посетителям фитнес-клуба обещают и эмоциональное восстановление. На данный момент клуб свою работу еще не начал.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских врачей приглашают на работу в ХМАО и ЯНАО. Специалистам предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц.

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В закрытых тюменских чатах ищут элитных тренеров для работы в новом фитнес-клубе с зарплатой в 300 тысяч рублей. Также соответствующее объявление было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Новый фитнес-клуб должен открыться в районе деревни Патрушева. «Самое главное в фитнесе — это тренеры. Поэтому мы поставили задачу собрать профессионалов высочайшего уровня. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми местными тренерами, а также с ребятами из других городов. Вакансию в общий доступ не публикуем, набираем только по рекомендации. Предложения по зарплатам индивидуальные, зависят от уровня компетенций, но в среднем значительно выше, чем по городу», — рассказала управляющая клуба. Помимо поддержания физической формы, посетителям фитнес-клуба обещают и эмоциональное восстановление. На данный момент клуб свою работу еще не начал. Ранее URA.RU писало о том, что тюменских врачей приглашают на работу в ХМАО и ЯНАО. Специалистам предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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