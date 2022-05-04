В Тюмени ищут элитных фитнес-тренеров на зарплату в 300 тысяч

В элитный фитнес-клуб Тюмени ищут тренера Фото: Размик Закарян © URA.RU

В закрытых тюменских чатах ищут элитных тренеров для работы в новом фитнес-клубе с зарплатой в 300 тысяч рублей. Также соответствующее объявление было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». Новый фитнес-клуб должен открыться в районе деревни Патрушева.

«Самое главное в фитнесе — это тренеры. Поэтому мы поставили задачу собрать профессионалов высочайшего уровня. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми местными тренерами, а также с ребятами из других городов. Вакансию в общий доступ не публикуем, набираем только по рекомендации. Предложения по зарплатам индивидуальные, зависят от уровня компетенций, но в среднем значительно выше, чем по городу», — рассказала управляющая клуба.

Помимо поддержания физической формы, посетителям фитнес-клуба обещают и эмоциональное восстановление. На данный момент клуб свою работу еще не начал.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменских врачей приглашают на работу в ХМАО и ЯНАО. Специалистам предлагают зарплату в размере 130 тысяч рублей в месяц.