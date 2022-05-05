Затраты тюменских автовладельцев выросли в два раза

Стоимость замены автомобильного масла на тюменских СТО выросла в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Стоимость замены масла в двигателях автомобилей на тюменских станциях технического обслуживания выросла в два раза. Об этом URA.RU рассказали местные автолюбители. По их словам, сотрудники автосервисов объясняют это ростом цен на масло и фильтры.

«Раньше за замену масла я отдавал в районе 3 тыс. рублей. 2,5 тыс. — это комплектующие: масло и фильтр. И 500 рублей — работа. На прошлой неделе заехал в автосервис, где обслуживаю машину уже на протяжении последних пяти лет, и мне сказали, что за тот же объем работ я должен отдать уже 6 тыс. рублей. Объяснили это резким ростом цен», — пояснил собеседник агентства.

Сотрудник одного из тюменских автосервисов в беседе с агентством сообщил, что цены выросли не только на замену масла. «Из-за проблем с логистикой значительно подорожали почти все запчасти и комплектующие. Хотя стоимость, непосредственно, услуг, которые оказывают автосервисы, в Тюмени осталась практически на том же уровне, что и годом раньше», — добавил сотрудник тюменского автосервиса на условиях анонимности.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России начался на фоне международных санкций, введенных западными лидерами в ответ на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. 22 февраля Россия признала их независимость.

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