ВС РФ уничтожили под Харьковом вооружение из США и Европы 07 мая 2022 в 22:34 Размер текста - 17 + Минобороны отчиталось об уничтоженном вооружении из США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила украинское вооружение, доставленное из США и Европы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Оперативно-тактическими ракетными комплексами „Искандер“ в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Также отмечается, что был ликвидирован личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, пишет RT. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российская армия уничтожила украинское вооружение, доставленное из США и Европы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Оперативно-тактическими ракетными комплексами „Искандер“ в районах железнодорожных станций Красноград и Карловка Харьковской области уничтожены крупные скопления вооружения и военной техники, доставленной из США и западных стран», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Также отмечается, что был ликвидирован личный состав подразделений 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. США и страны НАТО поставляют Украине оружие, которое используется против РФ. Президент США Джо Байден на днях одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму не менее 100 млн долларов, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны Финляндии также сообщили, что финская сторона поставит Украине пакет дополнительной военной помощи, пишет RT. Запад поставляет Украине вооружение, следуя своим экономическим интересам, уверен бывший глава группировки российских войск в Чечне, генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям