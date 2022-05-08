Сургутская политэлита рассказала о родственниках, прошедших войну

Глава Сургута Андрей Филатов и другие представители политического истеблишмента приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Колонны югорчан идут к Мемориалу Славы, передает корреспондент URA.RU.
Глава Сургута пронес штендер со своим прадедом, Иваном Филатовым. Председатель городской думы Максим Слепов шел с фотографией деда Николая Кривошеева. Он был кадровым военным, командиром роты в мотострелковом полку. Его воинское подразделение во время Великой Отечественной войны находилось на Дальнем Востоке. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной звезды.
Присоединился к шествию «Бессмертного полка» и вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его дед Петр Мунарев в советские годы являлся председателем горисполкома Сургута. Кириленко нес портрет своего прадеда Александра Мунарева. «Это мой прадед он уходил из города Сургута. К сожалению, достаточно быстро погиб и не вернулся. Для меня честь пройти в составе „Бессмертного полка“, чтобы отдать дань уважения всем, кто воевал, в том числе и моему прадеду», — прокомментировал Кириленко.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прошла в составе «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок празднования Дня Победы в крупнейших городах округа.
Глава Сургута Андрей Филатов и другие представители политического истеблишмента приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Колонны югорчан идут к Мемориалу Славы, передает корреспондент URA.RU. Глава Сургута пронес штендер со своим прадедом, Иваном Филатовым. Председатель городской думы Максим Слепов шел с фотографией деда Николая Кривошеева. Он был кадровым военным, командиром роты в мотострелковом полку. Его воинское подразделение во время Великой Отечественной войны находилось на Дальнем Востоке. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной звезды. Присоединился к шествию «Бессмертного полка» и вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его дед Петр Мунарев в советские годы являлся председателем горисполкома Сургута. Кириленко нес портрет своего прадеда Александра Мунарева. «Это мой прадед он уходил из города Сургута. К сожалению, достаточно быстро погиб и не вернулся. Для меня честь пройти в составе „Бессмертного полка“, чтобы отдать дань уважения всем, кто воевал, в том числе и моему прадеду», — прокомментировал Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прошла в составе «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок празднования Дня Победы в крупнейших городах округа.