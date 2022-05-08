08 мая 2022
07 мая 2022
06 мая 2022

Сургутская политэлита рассказала о родственниках, прошедших войну

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Сургут, администрация сургута, бессмертный полк, день победы, 9 мая
В Сургуте проходит шествие «Бессмертного полка» Фото:

Глава Сургута Андрей Филатов и другие представители политического истеблишмента приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Колонны югорчан идут к Мемориалу Славы, передает корреспондент URA.RU.

Глава Сургута пронес штендер со своим прадедом, Иваном Филатовым. Председатель городской думы Максим Слепов шел с фотографией деда Николая Кривошеева. Он был кадровым военным, командиром роты в мотострелковом полку. Его воинское подразделение во время Великой Отечественной войны находилось на Дальнем Востоке. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной звезды.

Присоединился к шествию «Бессмертного полка» и вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его дед Петр Мунарев в советские годы являлся председателем горисполкома Сургута. Кириленко нес портрет своего прадеда Александра Мунарева. «Это мой прадед он уходил из города Сургута. К сожалению, достаточно быстро погиб и не вернулся. Для меня честь пройти в составе „Бессмертного полка“, чтобы отдать дань уважения всем, кто воевал, в том числе и моему прадеду», — прокомментировал Кириленко.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прошла в составе «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок празднования Дня Победы в крупнейших городах округа.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Глава Сургута Андрей Филатов и другие представители политического истеблишмента приняли участие в шествии «Бессмертного полка». Колонны югорчан идут к Мемориалу Славы, передает корреспондент URA.RU. Глава Сургута пронес штендер со своим прадедом, Иваном Филатовым. Председатель городской думы Максим Слепов шел с фотографией деда Николая Кривошеева. Он был кадровым военным, командиром роты в мотострелковом полку. Его воинское подразделение во время Великой Отечественной войны находилось на Дальнем Востоке. За участие в боевых действиях награжден орденом Красной звезды. Присоединился к шествию «Бессмертного полка» и вице-мэр Сургута Артем Кириленко. Его дед Петр Мунарев в советские годы являлся председателем горисполкома Сургута. Кириленко нес портрет своего прадеда Александра Мунарева. «Это мой прадед он уходил из города Сургута. К сожалению, достаточно быстро погиб и не вернулся. Для меня честь пройти в составе „Бессмертного полка“, чтобы отдать дань уважения всем, кто воевал, в том числе и моему прадеду», — прокомментировал Кириленко. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прошла в составе «Бессмертного полка» в Ханты-Мансийске. URA.RU ведет прямую трансляцию с основных площадок празднования Дня Победы в крупнейших городах округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...