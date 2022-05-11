11 мая 2022

Тюменские пожарные спасли из огня лосенка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Тюменские пожарные вынесли лосенка из огня на руках Фото:

Сотрудники тюменской противопожарной службы спасли лосенка из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ противопожарной службы Тюменской области.

«Плюс одна спасенная жизнь. Вчера, 11 мая, из лесного пожара сотрудниками противопожарной службы Тюменской области и авиалесоохраны был спасен лосенок», — пишет пресс-служба.

Спасатели вынесли испуганное животное на руках. Лосенок был окружен огнем в лесу, его родителей по близости видно не было.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор обратился к жителям и гостям города с просьбой не сжигать траву и мусор, а также не разводить костры в ветреную погоду. С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени».

Сотрудники тюменской противопожарной службы спасли лосенка из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ противопожарной службы Тюменской области. «Плюс одна спасенная жизнь. Вчера, 11 мая, из лесного пожара сотрудниками противопожарной службы Тюменской области и авиалесоохраны был спасен лосенок», — пишет пресс-служба. Спасатели вынесли испуганное животное на руках. Лосенок был окружен огнем в лесу, его родителей по близости видно не было. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор обратился к жителям и гостям города с просьбой не сжигать траву и мусор, а также не разводить костры в ветреную погоду. С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...