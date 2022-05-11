Тюменские пожарные спасли из огня лосенка. Видео

12 мая 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Тюменские пожарные вынесли лосенка из огня на руках Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники тюменской противопожарной службы спасли лосенка из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ противопожарной службы Тюменской области. «Плюс одна спасенная жизнь. Вчера, 11 мая, из лесного пожара сотрудниками противопожарной службы Тюменской области и авиалесоохраны был спасен лосенок», — пишет пресс-служба. Спасатели вынесли испуганное животное на руках. Лосенок был окружен огнем в лесу, его родителей по близости видно не было. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор обратился к жителям и гостям города с просьбой не сжигать траву и мусор, а также не разводить костры в ветреную погоду. С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Сотрудники тюменской противопожарной службы спасли лосенка из огня. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ противопожарной службы Тюменской области. «Плюс одна спасенная жизнь. Вчера, 11 мая, из лесного пожара сотрудниками противопожарной службы Тюменской области и авиалесоохраны был спасен лосенок», — пишет пресс-служба. Спасатели вынесли испуганное животное на руках. Лосенок был окружен огнем в лесу, его родителей по близости видно не было. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Моор обратился к жителям и гостям города с просьбой не сжигать траву и мусор, а также не разводить костры в ветреную погоду. С 15 апреля на территории Тюменской области действует особый противопожарный режим.