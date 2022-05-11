В Тюменской области убийцу обвиняют в педофилии

12 мая 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Мужчину взяли под арест, так как боялись, что он может сбежать или запугать семью пострадавшей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюменской области, ранее совершивший убийство, и не отбывший срок до конца, обвиняется в сексуальном насилии над ребенком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда. Сам мужчина отрицает свою причастность к преступлению. «Следствие ходатайствовало о помещении под стражу подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Сам мужчина на допросе свою вину отрицал. При этом у него имеется неснятая и непогашенная судимость за совершение убийства», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Сторона обвинения опасалась, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей по делу о насилии. Суд принял решение на два месяца поместить обвиняемого под стражу. Если в итоге мужчину признают виновным в инкриминируемом преступлении, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о другом резонансном деле о насилии над ребенком — 8-летней школьницы из Тюмени, убитой летом 2021 года. Обвиняемый по этому делу Виталий Бережной заявил, что признание у него выбили под пытками, и потребовал суда присяжных. Накануне достаточное их количество было набрано, первое заседание по делу состоится 16 мая. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Житель Тюменской области, ранее совершивший убийство, и не отбывший срок до конца, обвиняется в сексуальном насилии над ребенком. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Голышмановского районного суда. Сам мужчина отрицает свою причастность к преступлению. «Следствие ходатайствовало о помещении под стражу подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. Сам мужчина на допросе свою вину отрицал. При этом у него имеется неснятая и непогашенная судимость за совершение убийства», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. Сторона обвинения опасалась, что, находясь на свободе, мужчина может скрыться от следствия, а также оказать давление на потерпевшую и свидетелей по делу о насилии. Суд принял решение на два месяца поместить обвиняемого под стражу. Если в итоге мужчину признают виновным в инкриминируемом преступлении, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало о другом резонансном деле о насилии над ребенком — 8-летней школьницы из Тюмени, убитой летом 2021 года. Обвиняемый по этому делу Виталий Бережной заявил, что признание у него выбили под пытками, и потребовал суда присяжных. Накануне достаточное их количество было набрано, первое заседание по делу состоится 16 мая.