12 мая 2022

Власти ЯНАО планируют больше платить главам госучреждений

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Заседание городской думы. Курган, документы, совещание, очки, заседание
Постановление распространяется на отношения, которые начинаются с 1 мая 2022 Фото:

Правительство проиндексирует зарплаты руководителям образовательных учреждений. Кроме того, власти будут доплачивать за почетное звание и научную степень. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Надбавка устанавливается руководителю при наличии почетного звания „Народный“, ученой степени доктора наук — 12800 рублей ежемесячно. Почетное звание „Заслуженный“, ученая степень кандидата наук — надбавка устанавливается руководителю — 8400 рублей ежемесячно», — говорится в документе.

Изменения коснутся четырех госучреждений. Документ ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее сообщалось, что власти решили поднять зарплаты в центре занятости населения региона. Кроме того, правительство увеличило оплату труда в спортивных учреждениях.

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Правительство проиндексирует зарплаты руководителям образовательных учреждений. Кроме того, власти будут доплачивать за почетное звание и научную степень. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона. «Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Надбавка устанавливается руководителю при наличии почетного звания „Народный“, ученой степени доктора наук — 12800 рублей ежемесячно. Почетное звание „Заслуженный“, ученая степень кандидата наук — надбавка устанавливается руководителю — 8400 рублей ежемесячно», — говорится в документе. Изменения коснутся четырех госучреждений. Документ ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Ранее сообщалось, что власти решили поднять зарплаты в центре занятости населения региона. Кроме того, правительство увеличило оплату труда в спортивных учреждениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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