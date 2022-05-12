Власти ЯНАО планируют больше платить главам госучреждений

Постановление распространяется на отношения, которые начинаются с 1 мая 2022 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство проиндексирует зарплаты руководителям образовательных учреждений. Кроме того, власти будут доплачивать за почетное звание и научную степень. Соответствующий проект документа опубликован на сайте правительства региона.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. Надбавка устанавливается руководителю при наличии почетного звания „Народный“, ученой степени доктора наук — 12800 рублей ежемесячно. Почетное звание „Заслуженный“, ученая степень кандидата наук — надбавка устанавливается руководителю — 8400 рублей ежемесячно», — говорится в документе.

Изменения коснутся четырех госучреждений. Документ ждет подписания губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Ранее сообщалось, что власти решили поднять зарплаты в центре занятости населения региона. Кроме того, правительство увеличило оплату труда в спортивных учреждениях.