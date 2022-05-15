15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В одном из дворов в центре Тюмени нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Владимиром Маркиным. Москва, следственный комитет, ск
Труп мужчины был найден во дворе по улице 50 лет Октября Фото:

Труп мужчины был найден в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Тюмени. Об этом стало известно журналистам.

«Между четвертым и пятым подъездами был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело мужчины 40 лет заметили 15 мая под окнами многоэтажного дома на улице 50 лет Октября», — сообщает издание 72.RU, ссылаясь на предоставленный источником документ.

Местные жители заявили, что мужчине были нанесены ножевые ранения. В преступлении подозреваются двое мужчин. Первый подозреваемый восточной внешности с усами, на вид 35-40 лет. Был одет в черную ветровку и бейсболку с надписью NY. Про второго мужчину в ориентировке сказано, что он 1984 года рождения. На звонок URA.RU для получения комментария в СК России по Тюменской области не ответили.

Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в социально сети «ВКонтакте»

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Труп мужчины был найден в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Тюмени. Об этом стало известно журналистам. «Между четвертым и пятым подъездами был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело мужчины 40 лет заметили 15 мая под окнами многоэтажного дома на улице 50 лет Октября», — сообщает издание 72.RU, ссылаясь на предоставленный источником документ. Местные жители заявили, что мужчине были нанесены ножевые ранения. В преступлении подозреваются двое мужчин. Первый подозреваемый восточной внешности с усами, на вид 35-40 лет. Был одет в черную ветровку и бейсболку с надписью NY. Про второго мужчину в ориентировке сказано, что он 1984 года рождения. На звонок URA.RU для получения комментария в СК России по Тюменской области не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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