В одном из дворов в центре Тюмени нашли труп. Фото

16 мая 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Труп мужчины был найден во дворе по улице 50 лет Октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Труп мужчины был найден в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Тюмени. Об этом стало известно журналистам. «Между четвертым и пятым подъездами был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело мужчины 40 лет заметили 15 мая под окнами многоэтажного дома на улице 50 лет Октября», — сообщает издание 72.RU, ссылаясь на предоставленный источником документ. Местные жители заявили, что мужчине были нанесены ножевые ранения. В преступлении подозреваются двое мужчин. Первый подозреваемый восточной внешности с усами, на вид 35-40 лет. Был одет в черную ветровку и бейсболку с надписью NY. Про второго мужчину в ориентировке сказано, что он 1984 года рождения. На звонок URA.RU для получения комментария в СК России по Тюменской области не ответили. Фото: группа «ЧП Тюмень ЧС» в социально сети «ВКонтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Труп мужчины был найден в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Тюмени. Об этом стало известно журналистам. «Между четвертым и пятым подъездами был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Тело мужчины 40 лет заметили 15 мая под окнами многоэтажного дома на улице 50 лет Октября», — сообщает издание 72.RU, ссылаясь на предоставленный источником документ. Местные жители заявили, что мужчине были нанесены ножевые ранения. В преступлении подозреваются двое мужчин. Первый подозреваемый восточной внешности с усами, на вид 35-40 лет. Был одет в черную ветровку и бейсболку с надписью NY. Про второго мужчину в ориентировке сказано, что он 1984 года рождения. На звонок URA.RU для получения комментария в СК России по Тюменской области не ответили.