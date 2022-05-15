15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Состав совета по защите информации в ЯНАО поменяют

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция На работу на велосипеде в Правительстве ЯНАО. Салехард, правительство янао, ямал
Изменения связаны с реорганизацией одного из департаментов Фото:

В состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки за рубеж внесли изменения. Они обусловлены реорганизацией департамента, отвечающего за взаимодействие органов власти, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Проектом предлагается внесение изменений в состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в автономном округе в связи с реорганизацией департаментов специальных мероприятий и взаимодействия с федеральными органами власти», — комментирует изменения пресс-служба губернатора.

Изменения коснутся управляющих должностей. Должность председателя совета будет занимать не заместитель губернатора по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности, а член правительства, ответственный за компетенции губернатора этой же сфере. Так же заменят заместителя председателя и создадут новую должность — секретарь совета по вопросам защиты государственной тайны. Ее будет занимать начальник управления защиты информации.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях, связанных с упразднением департамента по взаимодействию. Его функции передали в департамент безопасности.

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В состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки за рубеж внесли изменения. Они обусловлены реорганизацией департамента, отвечающего за взаимодействие органов власти, сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Проектом предлагается внесение изменений в состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в автономном округе в связи с реорганизацией департаментов специальных мероприятий и взаимодействия с федеральными органами власти», — комментирует изменения пресс-служба губернатора. Изменения коснутся управляющих должностей. Должность председателя совета будет занимать не заместитель губернатора по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности, а член правительства, ответственный за компетенции губернатора этой же сфере. Так же заменят заместителя председателя и создадут новую должность — секретарь совета по вопросам защиты государственной тайны. Ее будет занимать начальник управления защиты информации. Ранее URA.RU сообщало об изменениях, связанных с упразднением департамента по взаимодействию. Его функции передали в департамент безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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