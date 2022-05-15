Состав совета по защите информации в ЯНАО поменяют

Изменения связаны с реорганизацией одного из департаментов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки за рубеж внесли изменения. Они обусловлены реорганизацией департамента, отвечающего за взаимодействие органов власти, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Проектом предлагается внесение изменений в состав совета по защите информации от иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам в автономном округе в связи с реорганизацией департаментов специальных мероприятий и взаимодействия с федеральными органами власти», — комментирует изменения пресс-служба губернатора.

Изменения коснутся управляющих должностей. Должность председателя совета будет занимать не заместитель губернатора по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности, а член правительства, ответственный за компетенции губернатора этой же сфере. Так же заменят заместителя председателя и создадут новую должность — секретарь совета по вопросам защиты государственной тайны. Ее будет занимать начальник управления защиты информации.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях, связанных с упразднением департамента по взаимодействию. Его функции передали в департамент безопасности.