Власти ЯНАО выполнят поручение Путина досрочно

Власти ЯНАО планируют выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по социальной газификации региона досрочно. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал 1».
«Были опасения, что если вся страна активно включится в программу газификации по поручению президента, то возникнет какой-то локальный дефицит. Этого не произошло. Как я не раз говорил: у нас на Ямале, в газовом регионе, программа газификации точно должна быть выполнена досрочно», — передает СМИ слова губернатора региона.
По словам Артюхова, на Ямале нужно газифицировать меньше тысячи домов. Частично задача уже выполнено. В два района в Салехарде провели газ. Поручение о социальной газификации президент РФ поставил в июне 2021 года. Первый этап по плану должен завершиться в 2023 году.
Власти ЯНАО планируют выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по социальной газификации региона досрочно. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал 1». «Были опасения, что если вся страна активно включится в программу газификации по поручению президента, то возникнет какой-то локальный дефицит. Этого не произошло. Как я не раз говорил: у нас на Ямале, в газовом регионе, программа газификации точно должна быть выполнена досрочно», — передает СМИ слова губернатора региона. По словам Артюхова, на Ямале нужно газифицировать меньше тысячи домов. Частично задача уже выполнено. В два района в Салехарде провели газ. Поручение о социальной газификации президент РФ поставил в июне 2021 года. Первый этап по плану должен завершиться в 2023 году.