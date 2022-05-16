16 мая 2022

Власти ЯНАО выполнят поручение Путина досрочно

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти раньше срока планируют провести газ в дома ямальцев Фото:

Власти ЯНАО планируют выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по социальной газификации региона досрочно. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал 1».

«Были опасения, что если вся страна активно включится в программу газификации по поручению президента, то возникнет какой-то локальный дефицит. Этого не произошло. Как я не раз говорил: у нас на Ямале, в газовом регионе, программа газификации точно должна быть выполнена досрочно», — передает СМИ слова губернатора региона.

По словам Артюхова, на Ямале нужно газифицировать меньше тысячи домов. Частично задача уже выполнено. В два района в Салехарде провели газ. Поручение о социальной газификации президент РФ поставил в июне 2021 года. Первый этап по плану должен завершиться в 2023 году.

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Власти ЯНАО планируют выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по социальной газификации региона досрочно. Об этом сообщил глава Ямала Дмитрий Артюхов в интервью «Ямал 1». «Были опасения, что если вся страна активно включится в программу газификации по поручению президента, то возникнет какой-то локальный дефицит. Этого не произошло. Как я не раз говорил: у нас на Ямале, в газовом регионе, программа газификации точно должна быть выполнена досрочно», — передает СМИ слова губернатора региона. По словам Артюхова, на Ямале нужно газифицировать меньше тысячи домов. Частично задача уже выполнено. В два района в Салехарде провели газ. Поручение о социальной газификации президент РФ поставил в июне 2021 года. Первый этап по плану должен завершиться в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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