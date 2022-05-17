Раскрыты любимые рестораны чиновников и силовиков Тюмени. Вы удивитесь

18 мая 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Из данных базы «Яндекс.Еды» стало известно, что чиновники больше всего любят McDonald’s Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Хакеры слили в интернет новый массив данных о клиентах сервиса «Яндекс.Еда», в котором можно увидеть, из каких ресторанов и кафе делают заказы жители Тюмени. URA.RU узнало, в каких местах предпочитают питаться политики и силовики. Оказалось, что «галстуки» обожают «Макдональдс», а вот «погоны» чаще выбирают блюда японской кухни. Согласно базе данных, в здание правительства Тюменской области на Володарского за последние полгода чаще всего приезжала доставка из «Макдональдса». Реже чиновники заказывали себе блюда из бургерной «Как мы любим» и чайханы Plovlounge. На адрес, где располагаются администрация Тюмени и городская дума, также чаще всего заказывали «макдак». С небольшим отставанием следует доставка роллов «Суши Мастер». Кроме того, городские чиновники и политики не прочь пообедать блюдами из «Шоколадницы». В Тюменской областной думе предпочтение отдают японской кухне — «Суши Мастер» оказался в лидерах. При этом оказалось, что любят его и представители силовых ведомств. В частности, доставка японских блюд чаще всего фигурирует в списках заказов сотрудников управления ФСИН региона, управлениях службы судебных приставов и следственного комитета Тюменской области. Но не все силовики любят роллы. К примеру, в прокуратуре Тюмени больше всего заказов сделали в «Как мы Любим». А в УМВД Тюменской области победил «Макдональдс». Наконец, в прокуратуре региона мнения разделились — равное количество заказов там было сделано в Black Star Burger и «Суши Мастер». В Тюменском областном суде победу разделили «Макдональдс» и «Суши Мастер». За ними следуют «КишМиш», грузинское бистро «Баши», хинкальная «Кацо» и «Шаурма на Ленина». Ранее URA.RU подсчитало, что тюменские судьи тратят на еду больше чиновников и силовиков. Так, за полгода в Тюменском областном суде было сделано заказов на 127 тысяч рублей.

Хакеры слили в интернет новый массив данных о клиентах сервиса «Яндекс.Еда», в котором можно увидеть, из каких ресторанов и кафе делают заказы жители Тюмени. URA.RU узнало, в каких местах предпочитают питаться политики и силовики. Оказалось, что «галстуки» обожают «Макдональдс», а вот «погоны» чаще выбирают блюда японской кухни. Согласно базе данных, в здание правительства Тюменской области на Володарского за последние полгода чаще всего приезжала доставка из «Макдональдса». Реже чиновники заказывали себе блюда из бургерной «Как мы любим» и чайханы Plovlounge. На адрес, где располагаются администрация Тюмени и городская дума, также чаще всего заказывали «макдак». С небольшим отставанием следует доставка роллов «Суши Мастер». Кроме того, городские чиновники и политики не прочь пообедать блюдами из «Шоколадницы». В Тюменской областной думе предпочтение отдают японской кухне — «Суши Мастер» оказался в лидерах. При этом оказалось, что любят его и представители силовых ведомств. В частности, доставка японских блюд чаще всего фигурирует в списках заказов сотрудников управления ФСИН региона, управлениях службы судебных приставов и следственного комитета Тюменской области. Но не все силовики любят роллы. К примеру, в прокуратуре Тюмени больше всего заказов сделали в «Как мы Любим». А в УМВД Тюменской области победил «Макдональдс». Наконец, в прокуратуре региона мнения разделились — равное количество заказов там было сделано в Black Star Burger и «Суши Мастер». В Тюменском областном суде победу разделили «Макдональдс» и «Суши Мастер». За ними следуют «КишМиш», грузинское бистро «Баши», хинкальная «Кацо» и «Шаурма на Ленина». Ранее URA.RU подсчитало, что тюменские судьи тратят на еду больше чиновников и силовиков. Так, за полгода в Тюменском областном суде было сделано заказов на 127 тысяч рублей.