Представитель ВСУ: Кремль сдержал обещание по «Азовстали»

19 мая 2022 в 02:39 Размер текста - 17 +

Врачи Красного Креста провели большую работу по реабилитации раненых, отметил представитель ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сдавшиеся в плен боевики, которые укрывались на комбинате «Азовсталь» рассказали об отсутствии в их адрес какой-либо агрессии со стороны российских военнослужащих. Сделано было то, что обещали, об этом заявил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни от кого не услышал слов об агрессии. Жалоб на питание нет. На сегодня — нет. Это очевидно», — передают «Известия» слова официального представителя ВСУ. Он отметил, что людей обеспечили всем необходимым — «то, что мы сегодня увидели, показало: сделано было то, что обещали», — подтвердил официальный представитель ВСУ. Он подчеркнул, что врачи Красного Креста незамедлительно провели большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Ранее власти ДНР сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил требование президента России Владимира Путина о том, что гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие — «им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — отметил официальный представитель Кремля. В свою очередь, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявлял, что руководство РФ гарантирует сложившим оружие военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание необходимой медицинской помощи. За сутки 785 украинских националистов и военных из «Азовстали» сдались войскам России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сдавшиеся в плен боевики, которые укрывались на комбинате «Азовсталь» рассказали об отсутствии в их адрес какой-либо агрессии со стороны российских военнослужащих. Сделано было то, что обещали, об этом заявил представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Ни от кого не услышал слов об агрессии. Жалоб на питание нет. На сегодня — нет. Это очевидно», — передают «Известия» слова официального представителя ВСУ. Он отметил, что людей обеспечили всем необходимым — «то, что мы сегодня увидели, показало: сделано было то, что обещали», — подтвердил официальный представитель ВСУ. Он подчеркнул, что врачи Красного Креста незамедлительно провели большую работу по реабилитации раненых украинских военных. Ранее власти ДНР сообщили, что военнослужащие РФ и ДНР заблокировали националистов на территории завода. Они разбили несколько наблюдательных и снайперских позиций противника, в результате чего националисты бежали вглубь территории завода. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил требование президента России Владимира Путина о том, что гражданские лица могут выйти из «Азовстали», а военные должны сложить оружие — «им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — отметил официальный представитель Кремля. В свою очередь, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявлял, что руководство РФ гарантирует сложившим оружие военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание необходимой медицинской помощи. За сутки 785 украинских националистов и военных из «Азовстали» сдались войскам России и Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский. Россия проводит на Украине спецоперацию. По словам президента РФ Владимира Путина, целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь жителям Донбасса.